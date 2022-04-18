李家超晤五大商會　查毅超冀加大創科投放　中總促先與內地通關

行政長官選舉唯一參選人李家超，今日（18日）拜訪本港五大商會聆聽意見，早上先後與香港工業總會、香港中華總商會見面。工總主席兼科學園主席查毅超表示，會上建議李家超在創科、再工業化及融資方面，大力投放資源。



工總冀盡快通關 增邊境跨境物流接駁點

李家超首站與工業總會會見，工業界（第一）議員、立法會主席梁君彥、工總主席查毅超、常務副主席陳祖恒等在場迎接，李家超逗留約半小時後離開。

查毅超會後表示，香港要融入大灣區，成為國際創科中心，已經向李家超建議在創科、再工業化及融資方面，大力投放資源。他又指，因應未來發展北部都會區，相信香港與大灣區的融合及創科方面的投資力度不會慢下來。查毅超亦在會上反映疫情下本港的物流情況，期望香港可盡快恢復通關，增加邊境跨境物流的接駁點等更便利的安排。

中總會長：對內地通關更重要

李家超之後到中環與中華總商會見面，中華總商會會長袁武會後表示，李家超在會上講述他的施政理念，商會原則上贊成，希望他可以成功當選。袁武說，商會在會面提出幾個意見，包括有選委關注金融安全問題，認為維持金融穩定是重要；商會亦認為《基本法》23條立法是重要，提到要有一個和平的環境，才適合發展經濟，引進投資。

他表示，會面上亦有建議李家超要關注通關議題，對外通關重要，但對內地通關更加重要，因為內地旅客是香港經濟基礎。

李家超之後再拜訪中華廠商會、香港總商會及中華出入口商會。