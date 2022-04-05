林鄭不連任｜「AO黨」、「林鄭粉」將失勢？政界料AO治港走入歷史

特首林鄭月娥宣布不會尋求連任，特區第二把手、政務司司長李家超盛傳參選，如他參選並成功當選，將象徵「武官」系統勢力進一步躍升。但有人歡喜有人愁，政界關注，隨著林鄭月娥的特首生涯步入尾聲，過去一些林鄭支持者會否四散，轉投其他陣營？

政務官（AO）出身的林鄭月娥，任內起用不少AO出任局長，這批「AO黨」又何去合從？政界人士及學者都相信，無論接任特首的人是誰，公務員系統勢必迎來一場大改革，其中主導香港半世紀的「AO治港」舊秩序，將走入歷史。



背景：政務官撐起港府半世紀 問責制推行後改變有限

六七暴動後，英國殖民地政府開放行政架構，被視為管治團隊精英的AO，華人成員逐漸增多。這批政務官一般來說並非某一特定範疇的「專才」，而是更看重其形象、中英語俱佳，屬於「通才」，透過調任不同部門累積公共政策經驗，成為管治骨幹。這批六、七十年代加入政府華人政務官，在中英談判後至1997年香港回歸的過渡期大放異彩，成為各政府部門的首長，代表人物當數回歸前升任布政司、財政司的陳方安生和曾蔭權。

公務員平穩過渡，獲得《基本法》的保障，第一百條明確指出：「香港特別行政區成立前在香港政府各部門，包括警察部門任職的公務人員均可留用，其年資予以保留，薪金、津貼、福利待遇和服務條件不低於原來的標準。」而實際上，「AO治港」的格局在回歸前後已深入骨髓，正面來看，他們的特徵是廉潔、高效，但相對地較少涉足政治，行事多講既有程序，亦因此引發1998年新機場大混亂後，時任政務司司長陳方安生拒絕負政治責任的爭議。

由於時任特首董建華察覺到問題，於2002年推行主要官員問責制，局長及司長皆為政治委任官員（2008年擴展至副局長及政治助理）。原意是希望問責團隊可物色一些與特首理念相近的政治人才，並就政府施政問題負政治責任。不過實際執行下來，由於本地政治人才供應有限，即使有頂尖人才亦未必願意加入政府，不少高官都是由頂層公務員直接晉升，因此「AO治港」的格局多年始終沒有大變。

2012年無政府高官背景的梁振英當上特首，當時政界其中一個流行的說法是，政務官對於梁振英政府的施政出現「陽奉陰違」現象，某程度梁亦須依靠AO出身的林鄭月娥駕馭政務官。

修例風波有政務官「倒戈」

2019年修例風波，進一步將「AO治港」與「新秩序」之間的衝突推向極點。當時不少公務員團體打破「政治中立」，加入批評特區政府與警方執法，甚至舉行集會反對政府。其中在元朗7.21襲擊事件轟動全港後，逾百名政務官匿名聯署，要求林鄭月娥成立獨立調查委員會，調查修例風波以來在社會所引起的大小事件，震動政府內部。須知道整個政務官編制（根據公務員事務局資料）只有區區七百多人，一百多人「作反」已是一個很高的比例。而作為管治骨幹，公務員是政府不能失去的一個板塊，遑論被視為政府「明日之星」的政務官。

最終修例風波亂局冷卻，《國安法》的制訂扭轉香港政治格局。其中對於公務人員，明確要求他們就任時須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，首次將公務人員的政治效忠，清楚列入法定要求。政府現時已完成相關工作，百多名公務員由於拒簽聲明離職。

2019年修例風波期間，有公務員團體出席集會與政府唱反調。（資料圖片）

政府調整公務員升遷、聘任要求

在政界層面，改革公務員聘任和升遷制度的聲音也不止於耳，政府內部的用人標準，亦出現微妙變化，例如政務官出身的李百全，去年3月空降香港電台出任廣播處長，短短數個月即全面整頓港台這個被建制派形容為「頑疾」的部門，收服得妥妥貼貼。

2021年《施政部告》，林鄭月娥首次提出將會檢視首長級公務員的選拔和聘任機制，開放更多高級公務員職位，同時讓公務員與外間人士競爭，被視為改革公務員制度的第一步。

林鄭「愛將」聶德權前途如何？

有資深政界人士分析，隨著林鄭月娥這位出身政務官系統的特首未能連任，象徵AO在政府架構內的角色進一步削弱。林鄭月娥曾經說過，在新政治環境之下「個熱廚房冇咁熱」，相信可以吸引到更多外間的政治人才加入政府，估計在新政治局面下，日後「AO黨」在政府內部的影響力會進一步減低，或必須展現政治忠誠及執行「硬任務」，才可在未來特區管治中佔有重要席位。其中一個在新格局下可能受到影響、最具代表性的人物，當數公務員事務局局長聶德權。

1986年加入政務職系的聶德權，於2017年接任政制及內地事務局局長，被外界視為林鄭的「愛將」。2019年的區議會選舉，建制派「崩盤式」落敗，政府當時未有延遲選舉，據報主事選舉的聶德權被建制派「篤到背脊開花」。

據了解，政府在2020年4月首輪人事變動中，聶德權在林鄭力保下，平調至公務員事務局。聶德權接掌公務員事務局後，表現相當積極有為，負責公務員宣誓這項「辣手」任務。他亦繼續獲得林鄭器重，於疫情期間獲安排統籌疫苗接種計劃，主力谷針；於高官「洪門宴」醜聞中，負責調查公務員系統內的涉事者紀律行為。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，觀乎現時的特首熱門人選，全部都非政務官出身，無論最終誰人當選特首，可以肯定的是「AO治港」神話將會幻滅。他指，「武進文退」是過去幾年明顯的現象，如政務司司長李家超當選固然會再進一步，但即使最終財政司司長陳茂波跑出，「AO黨」的地位無可避免會繼續矮化：「以前北京尚且可能想借林鄭月娥管治經驗，帶領公務員團隊，但過去幾年還是搞得一團糟。」

他預期，新任特首無論由誰人擔任，大規模的公務員體系改革已難以避免，具體如何做現時言之尚早，但一些首長級職位「橫插」，不一定內部晉升，政府現時已在做。

劉兆佳：AO通才難應對西方壓制

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，AO一向謹慎施政、程序掛帥，面臨重大行政問題時，在政治領導上有不足之處，特別是AO通才在應對西方壓制、融入國家發展大局，明顥心有餘而力不足，無膽識推行改革。他認為在政府最高層位置，不排除從外界引入更多具政治歷練、國際視野的人才。

湯家驊「有感而發」：一些人盡心竭力只換來誤解

伴隨政府換屆，行政會議的任期亦會隨之結束，林鄭決定不連任，一些曾經表態支持林鄭的行會成員前途亦成疑問，例如湯家驊。他昨日社交網「有感而發」，寫道：「有些人從政，是為了權力；有些人從政，是為了名聲，或利益；但也有些人只是為了一點信念、一份回饋社會之心。一些人毫不費力便贏得一片掌聲，一些人盡心竭力只換來一些誤解；但如果你計較這些，你便根本不應從政。

湯家驊回覆筆者時指，該帖文沒有刻意指明任何人，「希望讀者心領神會」。至於未來如獲邀請會否再擔任行政會議成員，他指現階段不宜評論：「政治一日變化都可以很大，不可能現在劃定一個界線。」他認為，現屆政府5年任期內，行會與特首互動良好，而個人亦透過今屆行會的工作，實踐到一些個人的政治信念。

陳智思讚李家超勝任特首

曾任林鄭競選辦主任的行政會議召集人陳智思，昨日接受傳媒訪問時稱，林鄭不參選決定適當，可讓香港有一個新開始，又相信李家超有經驗及能力勝任特首，可以立即接手處理香港經濟復甦等議題。有資深政界人士笑言，隨著林鄭宣布不參選，其支持者或盟友很快便會「過檔」，轉為支持最有機會的參選人，這些情況在以往特首選舉已屢見不鮮，昨日就有多名政界人士大讚李家超，或許這就是政治的本質。