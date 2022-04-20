許正宇信香港競爭力仍在：疫情只是一時　穩控後人才將回流

綠色零售債券隨疫情緩和重啟認購，財經事務及庫務局局長許正宇表示，綠債將在下周二（26日）早上9時起接受認購，是次發行額為150億港元，較上次的60億元多，利息因應市況和市民對債權的認可，調高至2.5厘。認購期至5月6日下午二時，債券年期為3年。



推三年期計劃料吸納最多兩萬人才

許正宇出席一個電台節目時指，是次綠債額度因為合併了去年和今年的發債目標而提高。他說香港是亞洲最大的綠債發行中心，去年發行總額達570億美元，市場目前關注環境、社會和管治(ESG)概念，政府正多管齊下推動綠債及綠色金融，牽頭推出機構債券和零售債券，認購方式鼓勵綠色或可持續性，希望以電子工具輔助認購，減少用紙。

許正宇稱金融市場重視人才，近期推出為期三年的可持續金融培訓計劃儲備人才，可受惠一至兩萬人。監管在綠色債券中是一大挑戰，許希望可看齊國際標準，讓投資者知道所投資的產品是「真綠色」。綠色債券所得的資金用以政府的綠色及可持續發展，許正宇指，政府內部對相關認知很高，也清楚背後的邏輯，去年發表的兩份報告可見政府的專注和投入。

有意見指，疫情和熔斷機制影響香港金融人才流失，許正宇說疫情穩定可控乃吸納人才的最好方法，政府也因應現實情況逐步理順和放寬措施。他表示，疫情只是一時，相信香港的核心競爭力和機遇仍在。