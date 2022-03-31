財庫局局長許正宇稱香港仍有賣點　有信心令人才留港

林鄭月娥稱本港近月人才流失是事實，財經事務及庫務局局長許正宇今日（31日）在電台節目表示，疫情影響全球，香港難獨善其身，人員出入境有限制，難免影響部分工種。但他認為這些情況未必是「人才流失」，而是「人才流動」。他續指，香港仍有優勢及機遇，相信人才流動屬短期現象，相信能吸引人才留港及回港。



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「人才流失」或為「人才流動」 相信屬短期現象

財經事務及庫務局局長許正宇指，人才屬資產，會盡力留住人才，但因為疫情下的措施，難免影響人員進出，續稱有從事部分工種的人因工作需要，需出入境，在防疫措拖未理順前才受限制。

他提到，當局在多份財政預算案及施政報告，均提出很多措施，用好本港的優勢，相信香港仍有賣點，能令人才留港。他續指，相信現時的情況屬短期現象，未必會形容現時情況為「人才流失」，而是「人才流動」。

他認為「人才會良禽擇木而棲」，而香港在疫情下仍有多項政策在推進，「做好內功，都要練好武功比人睇」相信只要能夠令人知道香港仍是機遇所在，人才會回到香港，「去得快，可能返嚟都快」。

財經事務及庫務局局長許正宇指，只要能夠令人知道香港仍是機遇所在，人才會回到香港。

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內地及國際通關都是目標

至於與內地及國際通關方面，許正宇指核心在於香港開門做生意，迎四方客人是發展基礎，與內地及國際通關都是目標。他提到，外國人來港除了因為本地機遇，亦因為香港有連通內地的優勢。但他表示，疫情反覆，要緊慎視乎具體情況作進一步安排。

不擔心英國法官辭任影響香港形象

就兩名英國法官辭任一事，許正宇則指不擔心對香港有影響，他解釋香港的法治基礎清楚，而事件背後政治動向及動機亦委清楚，認為國際社會都是講事實、講道理，香港一直是法治社會所以並不擔心事件影響香港形象。

▼兩名英國法官辭任▼

