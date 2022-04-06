人財外流︱議員轟無對症下藥　許正宇信疫後回流：機遇喺我哋國家

本港疫下長達兩年嚴防輸入，導致國際撤資、人才流失。財經事務及庫務局局長許正宇今日（6日）在立法會質詢環節，承認香港出現人才外流情況，強調只是短期情況，但他否認有資金外流，並引述數據指自去年起本港存款溫和增長：「所以是沒資金外流跡象！」他指香港有毗鄰內地的地利、以及制度優勢，「長期機遇喺香港、喺亞洲、喺我哋國家，係不爭嘅事實」，認為只要穩控疫情，人才自然會回流。



不過，議員質疑許正宇無正視現實，未有針對性措施出台，選委界議員陳仲尼指，自己掌握的情況是有跨國金融公司已經撤走部分資金，而國際人才離開香港前，已考慮過港府不斷重覆表述的政策：「已經知道咗，評估過，衡量過得失，先去㗎（離港）！」他要求政府清楚交代有何應對措施，但許正宇只重申香港有結構性優勢，對中長遠發展充滿信心。



或多或少對企業個人帶來影響，但香港向來係一個開放程度相當高嘅經濟體，只要能保持競爭優勢，即使人才有外流情況，應該只係短期情況。 許正宇 談疫下通關限制

謝偉俊質疑無具體措施挽留人才

不滿的議員還有提出質詢的謝偉俊，他提到，香港的人口自然增長是「生不符死」，以去年為例，有37,000名新生嬰兒，但死亡數字達51,200，人口老化不爭事實；而出入境數字也呈負增長，最近淨移出一星期曾高達25,000人。他列舉摩根及文華東方等企業離開的例子，批評施政報告及財政預算案的人才措施都是一貫「做開嘅」，質疑政府無正視過移民潮。在人才不斷流出的情況下，並無具體措施挽留人才。

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許正宇：施政報告預算案「人才」出現逾50次

許正宇回應指，政府重視「人才」，這兩個字在施政報告及財政預算案出現逾50次，政府希望人才「嚟得到、留得住、有發展」，所以在創科發展方面下了很多工夫，又引述數據指，2021年的優才計劃批出超過2,000個配額，給予來自逾20國家地區的人才，是歷來新高。

他指，在移民潮及人才流失的議題上，要分清「表象及實質」，認為要從「根本上去努力，做大優勢，用好一國兩制同大灣區優勢，人才就會嚟香港！」他說，現時因疫情而令跨區工作受阻，政府早前已調整禁飛令等措施：「疫情係短暫情況，依家要穩控疫情，令疫情喺一定情況下不會反覆，只要呢個問題一做好，我相信好多機構及人才自然會持續喺香港發展業務。」

陳仲尼：正危及香港國際金融中心地位

陳仲尼則說，自己了解過不少跨國企業已撤往新加坡，而這些撤離的國際公司及人才，到埗後會簽兩至三年的租約，安置家庭及小朋友讀書事宜，認為情況已經危及香港國際金融中心地位。許正宇回應指，堅信香港有結構優勢，認為如果外國企業瞄準內地，就會選擇香港，因為飛機去上海北京只是3、4小時，但新加坡距離多一倍，這些企業駐星洲，還不如留在中東、倫敦或紐約。