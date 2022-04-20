特首選舉｜譚耀宗料李家超政綱月底出爐　未來數天集中精力草擬

特首選舉唯一候選人李家超公布148人主席團及顧問團名單，政商界名人雲集，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、九龍倉前主席吳光正及銀河娛樂集團主席呂志和等。

李家超競選辦主任譚耀宗今早（20日）在電台節目表示，顧問團包括具影響力、及德高望重的人士，主要是「榮譽性質」；而主席團則包括在各界別有成就的人士，有較大的諮詢功能，但他們沒有特定工作，如果他們提出意見，競選辦會細心聆聽。他預計，李家超本月底將發布政綱，未來數天會集中精力草擬、減少其他活動，未必能每日會見傳媒。



譚：通關眾望所歸 須確保不播毒到內地

被問到爭取與內地通關，會否是李家超當選後的主要目標，譚耀宗形容此訴求是「眾望所歸」，很多選委都提到這點，相信李家超若當選會積極爭取，又稱李家超擔任政務司司長時，曾帶領特區政府團隊與內地商討通關，並得到內地支持。

他說，與內地通關至少要達至「動態清零」，確保通關後不會為內地帶去病毒，但目前本港社會上仍有確診個案，要首先做好自己，包括遵守防疫措施，以及提升疫苗接種率等。