李家超YouTube被封　周浩鼎轟礙選舉　湯家驊：或違《反制裁法》

特首選舉唯一候選人李家超，因遭美國制裁牽連YouTube競選頻道被封。經民聯立法會議員梁美芬今日（20日）在立法會政制事務委員會會議上批評，此舉是基於政治理由干預香港選舉，而香港過去太過依賴外國的資訊科技系統，未來應該研究如何不讓外國那麼輕易影響選舉。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，YouTube很可能觸犯內地的《反制裁法》，不過由於《反制裁法》未在港實施，因此李家超若要追究就要到內地處理。



周浩鼎促政府向YouTube嚴正交涉

梁美芬提到，過往參加其他選舉時，其電郵地址都曾被停用，最後要7天後才能取回帳戶，選舉工作受到嚴重干擾，質疑形成不公平競爭。她指，事件一定程度反映本港過於依賴外國系統：「是完全可以被人以很簡單的方式，干預我們公平公正的選舉，今次連行政長官選舉都因為政治原因，（李家超）可以被停止YouTube帳戶，真的十分誇張。未來是否要研究一個系統，保護自己的選舉不受干預呢？」不過，梁美芬沒有提及所指的「系統」是什麼。

政府當局並未直接回應，署理政制及內地事務局副秘書長江嘉敏僅指，非常重視資訊平台的安全，至於有關特首候選人YouTube帳戶被停用，相信競選團隊會有回應。委員會主席周浩鼎指出，希望會議記錄在案，並敦促政府當局與有關社交平台嚴正交涉，不希望今次事件開出先例，日後本港其他選舉也會輕易受到外來干預。

周浩鼎會後發聲明指：「此乃牽涉外國勢力公然干預香港的選舉，事態嚴重。此例一開，則隨時再有下次外國勢力公然粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行。周浩鼎嚴正譴責該社交平台機構無視選舉公平公正的重要性。」

湯家驊指如要追究 可能要到內地法院處理

湯家驊認為，YouTube很可能違反《反制裁法》，而由於該項全國性法律仍未在港實施，因此李家超若要追究，可能需要到內地法院處理。他補充，如果YouTube伺服器在海外，中國的法院未必可以在域外執行裁決。

湯家驊指，李家超的競選帳戶不涉及經濟活動，質疑YouTube是否符合美國制裁法令，又認為李家超已經辭任政務司司長，競選活動不代表特區政府，質疑終足帳戶是否合理。

另外，選舉事務處上月25日表示，該處一名職員不當地處理載有約1.5萬名選民資料的檔案，傳送至一個不明的電郵地址。選舉事務處總選舉事務主任黃文超表示，該處已報警處理，警方已成功聯絡收件人，對方並沒有開啟相關電郵，並已刪除內容。