李家超YouTube被封　IT專家指有內地代替品：可用抖音、bilibili

特首參選人李家超的YouTube頻道被封，Google指公司遵守美國制裁法律而終止該頻道，李家超回應時表示失望，但不影響競選工作，仍有其他渠道講解施政理念，又批評美國制裁行為無理、霸凌。

港人常用的科技、社交平台，大部分出自美國企業，除了Google和YouTube之外，還有Facebook、Instagram、Twitter和WhatsApp，其他產品和企業還包括Android、Apple、Visa、微軟和Netflix等，而近年企業常用來開會的Zoom也在美國上市。

美國制裁香港、內地官員相關法令生效已有兩年，今次YouTube因遵守制裁而終止服務，其他企業會否跟隨？而李家超或其他被制裁人士，有沒有代替品可選用？



林鄭Facebook帳戶未被禁

2020年8月，美國財政部宣布採取行動，制裁11名涉「侵犯人權及損害香港自治」的香港、中國內地官員，包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、時任保安局長李家超、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。翻查資料，美國政府自宣布制裁後，Facebook曾表示禁止林鄭月等人的帳戶使用支付服務，但未有封鎖林鄭帳戶，林鄭近日仍在出帖。

李家超宣布參選特首後，開設了Facebook專頁和Instagram，並設有WhatsApp聯絡方法，他多次與選委視像交流，亦是用在美國上市的Zoom，這些都是美國企業或美國上市的企業的產品，需要遵守美國政府的制裁法令，否則或會受懲罰。不過，截至4月20日下午，李家超的Facebook專頁仍正常運作。

Facebook母公司Meta回應傳媒查詢時指，李家超可以繼續使用Facebook和Instagram帳戶，但不能使用任何支付行為的服務。Meta指，作為美國公司必須受美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。

▼2020年8月 美國財政部宣布制裁11名香港、內地官員▼



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方保僑：企業自己考量是否跟隨制裁

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，制裁法令已經生效兩年，企業是否跟隨要看他們自身的考量。他說，另一美國科企Facebook至今都沒有註銷李家超、林鄭月娥的帳號，顯示他們未必一定立即跟隨政府或同業做法。

方保僑說，其實企業是否跟隨政策或政府指令，都是看美國總部的法務部決定，例如香港警方要求這些企業交出某些資料，企業都會徵詢在美國總部的法務部，交由法務部做判斷。

至於李家超不能再使用YouTube服務，方保僑就指，有不少內地企業的代替品，例如微信、微博、bilibili和抖音等，都提供不同的通訊和影片服務，相信對方會選擇合適的工具。

邱達根批「科技政治化」不健康

立法會科技創新界議員邱達根則指，將「科技政治化」並不健康，會減少人與人、國與國之間的溝通。他說，過去幾年全球不同國家實施貿易禁運，結果大家都受害，認為世界應該要有更多交流。

邱達根說，一些世界有共識的內容例如煽動暴力、歧視等，科技業界需要過濾，但單單是基於政治立場而過濾內容並不健康。他認為現時有很多提供相關服務的企業，相信不難找到代替。