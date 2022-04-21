李家超YouTube被封　陳穎欣：西方愈禁愈要用　李梓敬會多用微博

特首選舉唯一候選人李家超團隊的YouTube頻道今日（20日）被封鎖，原因與美國制裁有關。李家超及後回應美國「所謂制裁是無理、霸凌行為」，個人嗤之以鼻。

現時在建制陣營內，有不少人士近年致力開拓網上輿論空間，其中YouTube是其中一個主要平台，最具代表性的包括工聯會立法會議員陳穎欣、新民黨立法會議員李梓敬。甚至可以說，YouTube是帶動他們知名度的重要平台。

陳穎欣向《香港01》記者表示，美國制裁行動相當無理，迫使YouTube作了如此決定。被問到有沒有抵制YouTube平台的打算，她表示邏輯應該倒過來想：西方國家不想他們（藍營）用這些平台，他們更加要用，會在這些平台繼續發聲。

李梓敬則表示，個人覺得YouTube是次行動有點奇怪，因為李家超的頻道相信不涉金錢收益，未知為何會觸及制裁內容。



陳：2019年忽略網上平台 如今更要保持發聲

陳穎欣指出，西方國家無理制裁行動相當惡劣，明顯是「說一套做一套」，打壓他人的言論自由。她指，目前看不到有支持者發起抵制YouTube的行動，而她個人有更深一層的考慮：「其實西方不想我們用這些社交平台，我們更加要多用，要平衡這些平台上一面倒、不實的消息。」

她表示，會繼續努力用不同的社交平台講好「中國故事」，形容這行為是「寸土必爭」。「現在這些社交平台上的演算法，會向用戶推介同類型的內容。所以如果一個用戶多看政治內容，YouTube會『餵』更多政治評論給他們。如果我們（藍營）不用這些平台，他們豈不是只能接觸『黑暴』陣營的資訊？」

陳穎欣指，2019年事件給予藍營最大的教訓，正是過往較忽略網上社交平台，導致輿論氣氛一面倒，因此作為經營網上頻道的YouTuber，自覺更有責任經營好YouTube頻道。

三大準備措施：備份片段、設後備頻道、經營其他平台

陳穎欣又透露，早在2020年其頻道初創階段中，已有一次被封鎖的經驗。「當時可能因為黃絲黑暴有些惡意的攻擊、舉報，我的頻道也被封過一段時間。」她指，一向都有備份片段的習慣，以及開啟後備頻道上載影片，而她本身亦有在微博開設頻道，一旦YouTube帳戶「出事」，也可通知支持者該到哪裡接收新資訊。

她表示，在現時的國際環境下在香港做愛國者、在歐美企業的社交平台上發聲，早已預計有風險，「其實這些平台都左右做人難。站在企業角度，當然想我們這些內容創作者協助他們多元發展，帶動流量，他們也未必想（跟隨制裁）。但這樣無理制裁下來，他們也沒有選擇，將來可能會單一發展。」

李梓敬：事件後會更加用心經營微博頻道

李梓敬指，自身在YouTube頻道有一定收入，確實擔心過一旦國際形勢有變、美國擴大打擊範圍至立法會議員，YouTube頻道會很快被封：「參考美國在俄烏問題發生後，封鎖俄羅斯使用社交網，我們都會擔心萬一中美關係、台灣問題生變，中國也會受到類似的封鎖。」不過他指，一向有備份片段及開設其他平台，在今次事件後，會更加用心經營微博頻道。

李梓敬亦表示，由於YouTube的受眾比較國際化，在可行的情況下繼續保留這個平台仍是有需要：「收入已不是什麼重要考慮，最大的問題是Android手機本身內置YouTube，一定會接觸得最多用戶。要香港的用戶去再安裝內地的西瓜視頻、抖音等平台，門檻一定較高。」