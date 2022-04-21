移民潮｜台灣擬修例鬆綁港人就業定居　「白領」住滿5年即可申請

近期有在台港人社群反映，申請定居時遇到種種困難。台灣陸委會發言人邱垂正接受《中央社》訪問時表示，台灣政府準備修例，從事專業工作者可在台居留5年、薪資達一定水平後申請定居，報道指，這項政策或惠及一些曾參與反修例示威後離港赴台的示威者。



目前僅投資移民、專才移民、就學3途徑

據當地移民署統計，2020年獲得在台居留許可的港人有10,813人，將近是2019年5,858人的2倍。2021年申請居留的人數更上升到11,173人。在獲定居許可方面，2020年有1,576人，2021年則有1,685人。

對於曾參與反修例示威而有政治風險赴台的港人，台方目前以「香港人道援助關懷行動專案」形式協助，並引導他們以就學或就業方式在台居留。不過在現行法規下，在台就業的港人苦無途徑申請定居，導致不少年紀稍長的人為獲身份而重回校園，並要在長達9年的就學就業後，才可申請定居。

邱垂正指，陸委會目前已對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，在蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的支持下，朝向開放港人，「特別是專業人士、白領階級的港人」，在台灣工作連續居留5年、最後一年的每月收入達基本工資2倍等條件，即可申請在台定居。這項修正意味，台方在既有投資移民、專才移民和就學外，為港人再開闢一條就業定居的路，預料將有不少港人可受惠。

被問到針對「專業工作」者的修正，是否也能惠及年紀較輕、學經歷較淺的港人，邱垂正回應指「會針對個案的情形審酌，來妥適處理」。他提到，政府會在既有居留時間、薪資門檻等規定下，以專案方式給予相關個案更有利的申請條件。此外，規範在「就業服務法」中的專業工作種類，也相當多樣。

他指，政府修正相關法規的目的是希望港人「不需再為身份感到擔憂，能在台灣安身立命、安居樂業」，又透露相關法規的調整仍在最後程序中，未來有待主管機關移民署正式公告。

陸委會發言人邱垂正。（資料圖片/多維新聞）

以政治庇護身分處理？ 陸委會：不採行

有民團倡議以「香港澳門居民申請在台灣地區居留送件須知」中，有關政治庇護的身份代碼「HF177」處理在台「抗爭者」，讓他們在台居留2年後，即可獲定居資格。不過邱垂正指，政府在可預見的將來，不會採行這種措施，主要的考量是「國安」和「自立」。

邱垂正解釋，對於在台抗爭者的身份辨識，政府需要多於2年的時間。另外，政府也希望港人能真正融入台灣社會，以「自主自立」方式生活，因此將他們導入就學或就業。

稱「涉陸因素」非單一否決因素 建議港人誠實申報

有赴台港人反映，只因自己在內地出生或曾在被認為是中資機構的公司任職，或曾任香港公務員，而無法通過定居申請。

邱垂正指，由於香港局勢已經改變，台方擔心香港成為「中共滲透赴台的渠道」，因此必須做好防衞機制。不過他強調，「涉陸因素」絕非單一的否准原因，「不會單純因為過去身份、任職經驗而否准港人的定居申請」。他又建議，港人在申請定居時誠實申報，並鼓勵「自行增列表格，提供額外資料說明」，主管機關會查認。