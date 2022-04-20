移民｜去與留沒對錯　移英青年異鄉仍心繫香港：我們始終會再見

移民潮下，一幕幕離別擁抱、飲泣畫面在香港機場上演。即使離鄉背井在陌生異地生活，不少移英青年仍心繫香港，有青年認為在英國不會比在港時更快樂，亦做不到如有些人說已離開就不需再理會香港：「因為我依然還是香港人，亦沒有因為香港現時的狀況而慶幸自己離開了」。

有在英青年向決定留港的人說，無論選擇離開或留下亦沒有錯，最重要是考慮清楚，作出決定就不要後悔；多位青年就希望無論在港與不在港的好好保重：「我們始終都會再見」。



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離開後依然是香港人 20歲青年：做不到不再理會香港

近年不少港人移民外國，由青年發展委員會副主席劉鳴煒創立的青年民間智庫組織MWYO青年辦公室於2月28日至3月22日期間訪問17名過去兩年內由香港移居英國的青年，了解他們在英國生活情況。不少受訪青年指，即使離開後仍心繫香港。有20多歲的青年認為自己依然是香港人：「做不到有些人說離開了，就不需要再理會香港；又或者在香港的人會說，你已經離開了香港，還關你甚麼事，但我不這麼認為。」

有受訪大學生明言，看到香港新聞時會很心痛，有時會覺得很無助，而身處英國時，無助感更加強烈。不過亦有受訪的在學青年認為在英國比在港時快樂，因為壓力較細，「在香港生活實在太辛苦，不只是學習，而是整體生活。」

籲考慮去留時勿道聽途說 最重要是想清楚自己想法

被問到給香港的說話時，有幾位受訪青年希望留港港人加油及好好保重，「我們始終都會再見」，亦有人希望大家快點到英國。一名在職青年認為，即使決定留港或離開亦沒有錯，「只要你覺得那是最適合自己便可以，不要道聽途說，最重要是想清楚自己的想法」。他又提醒，如果作好決定，就不要後悔。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

