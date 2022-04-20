移民︱移英青年搵工難　任職NGO變售貨員　移民顧問：要調整心態

移民潮下，不少港人近年赴英生活。本港有智庫訪問17位過去兩年由香港移居英國的青年，各人均指在英國找尋工作面對困難，一名在港從事非牟利機構的青年赴英後，曾當百貨公司售貨員；亦有不少受訪者是尚未找到工作。受訪青年又認為，雖然離港後政治環境上壓力及工作壓力減少，惟壓力來源轉為生活開支等，例如居住開支「一闊三大」。



有移民顧問提醒，英國生活及文化亦與本港截然不同，港人赴英後尋找工作時要降低要求及調整心態：「都有聽過本身香港做經理，過到去（英國）要做售貨員」。



▼4月18日 機場送機情況▼



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MWYO 青年辦公室訪17位移英青年

近日本港赴英航班復飛，機場離別場面再現。由青年發展委員會副主席劉鳴煒創立的青年民間智庫組織MWYO青年辦公室於2月28日至3月22日期間訪問17名過去兩年內由香港移居英國的青年，了解他們在英國的生活情況，當中有隻身赴英、攜同父母和子女、升學或進修等青年。

移居倫敦青年為慳車錢培養出步行習慣

受訪的青年大多表示，天氣及交通是兩大需要適應的範疇。一名居住在倫敦的青年表示因交通費高昂，平常上班或外出均會乘搭車費較便宜的巴士；另一名青年亦稱已培養步行的習慣。而尋找住屋亦是另一問題，有受訪者指雖然僅一星期就找到居住地方，但曾遇到地產經紀失約、貨不對辦等問題。

年輕媽媽回想抵英之初 助小朋友適應新生活壓力大

在新的環境下生活，受訪青年均表示面對不同的壓力。一名帶同家人離港的媽媽指，剛抵英後還未適應就要協助家人及小朋友適應，同時還要處理很多的問題，當時壓力較大。另一在職青年認為，在港時面對政治環境上壓力，而在英國的生活壓力則較大，例如居住開支「一闊三大」，包括租金、買餸等。

找裝修、倉務等散工較易 人工只是最低工資

在尋找工作方面，多名受訪青年認為較困難。一名在港任職媒體行業的受訪者赴英後改為從事零售業，他認為要在英國找到一份散工，例如裝修、倉務等是很容易，但人工只是最低工資，而找長工是較困難的。

有任職NGO青年抵英後轉當售貨員 也有工程顧問花逾月覓得老本行

另一位在香港於非牟利機構任職的青年回想，來英後曾當百貨公司售貨員。他同樣指出在英國找工作有難度，亦認為需要碰運氣。至於一名在港從事工程顧問的受訪者為尋找工作一個多月，就找到老本行的工作感到慶幸。然而，不少受訪者表示尚未找到工作，或未打算找工作。

▼2021年7月19日機場再現移往英國居民與送機親友情況▼



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擁投票權但不會胡亂投票

不少受訪青年均表示本港政治環境是決定移民的因素，他們赴英後，部份人指沒有打算投票。訪問中不少青年指已登記成為英國選民，有機會時會投票，有人希望為在英港人爭取權益，而投票是很好的渠道表達意見。

不過亦有幾位青年稱須先了解英國政治環境，當中一名在職青年透露現階段沒有打算投票，因為對身處的地區及社會不太熟悉，不想胡亂投票。另一名準大學生亦強調，除非很了解英國的政治環境，否則有投票權也未必會投票。

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創科界及醫護較易重投老本行

環凱移民顧問有限公司董事張家禧認為，當港人移民到英國後面對陌生環境，生活及文化亦與本港截然不同，尋找工作時要降低要求及調整心態。他稱除部份行業，如創科界及醫護等較大機會移英後可重投老本行，其他行業未必可覓得文職工作。

移民顧問提醒要降低要求：一定要融入當地社區

他提醒計劃移民人士要先做資料搜集，了解當地歷史及文化，心態亦要調整，「降低啲要求，一定要融入當地社區」。另外，去年暑假為移民高峰期，今年情況又如何？張家禧指不少家長希望完成整個學期才離港，而近日收到不少移英查詢，計劃可帶同小朋友趕及在9月開學前赴英，「查詢嘅人數仲比去年同期多少少。」