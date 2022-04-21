失業率升至5%　18.8萬人無工開　勞聯促政府恒常化失業援助

政府統計處今日（21日）公布最新失業率數據，本港1至3月經季節性調整的失業率升至5%，較去年12月至今年2月的4.5%上升0.5個百分點，失業大軍人數高達18.8萬人。



勞聯立法會議員林振昇及周小松指，第五波疫情屬前所未見的嚴峻，在社交距離措施下，不少中式酒樓索性放棄午市、暫時停業，直接導致從業員面對臨時失業或停薪留職，失業率數字或未能真正實際情況，促請政府審批臨時失業援助金時「宜鬆不宜緊」，並改為恒常措施，為短暫失業人士提供有限期的經濟援助。



最新的失業人口數據顯示，餐飲服務業的失業率上升2.6個百分點至11%，建造業及零售業的失業率同樣高企，分別為8%及7.7%，勞聯表示政府雖於4月初派發新一期消費券，料對零售業有一定幫助，不過，即使政府放寬晚市堂食等部份限制，他們預計各行各業仍對市場及疫情抱觀望態度，審慎調整人手，相信短期回復程度有限，加上部分表列處所如酒吧及卡拉OK場所等，在5月4日前仍須停業，意味不少員工尚未能復工，估計勞工市場及經濟復甦需時，失業率料續橫行。

勞聯：失業援助審批時「宜鬆不宜緊」

勞聯續指，申領政府臨時失業援助金逾47萬人，遠比原先估算的30萬人高，反映有更多打工仔有短期的失業援助需要，促請政府審批時「宜鬆不宜緊」，讓大部份申請人獲批，並建議將相關措施恒常化，為短暫失業人士提供有限期的經濟援助，渡過難關。