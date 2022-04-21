失業率升至5%創八個月新高　18.8萬人無工開　羅致光：短期仍受壓

【失業救濟金/失業救濟金結果/失業10000/搵工/保就業2022/申請資格】第五波疫情年初爆發，重創本港各行各業，本港失業率連續兩個月上升。政府統計處今日（21日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，2022年1月至3月、即第五波周期內的失業率為5%，較2021年12月至2022年2月的失業急升0.5個百分點，最新約有188,500萬人失業，就業不足率亦升至3.1%。



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政府統計處今發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2021年12月至2022年2月的4.5%上升至2022年1月至3月的5.0%，同期就業不足率亦由2.3%上升至3.1%。

失業人數急增近2.7萬人 就業不足人數達11.7萬人

失業人數方面，最新有188,500人，增加約26,900人，同期的就業不足人數亦由89,200人上升至117,000人，增加約27,800人。

零售、住宿及膳食服務業重災

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場第五波疫情下嚴重受壓，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率在二零二二年一月至三月較上一個三個月期間上升1.8個百分點至8.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。大多數其他行業的失業率亦上升。

羅致光：新一輪消費券發放 消費相關行業應逐步改善

羅致光說，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券的發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業的就業。

勞福局局長羅致光（資料圖片）

工聯會鄧家彪：5%反映不到現實

工聯會立法會議員、勞顧會勞方代表鄧家彪指，原預料失業率會攀升至5.5%：「數字無我預期中咁恐劣，但不能反映真實情況。」鄧解釋，政府提出第六輪防疫抗疫基金在2月中獲通過，認為部份僱主或因而決定暫時不結業，令失業人口未有大幅增加。他認為，下月公布的失業率會較今次公布的數字再略為高些，但相信不會攀成到6%。

鄧家彪提到，早前截止申請的臨時失業支援計劃，申請人數高達47萬，遠超當局預期，這才是真實的數據。他補充指，這則數據仍未計算長期失業人士、及失業前月入3萬以上的中高收入人士，重申「（失業率）5%反映不到真實」。他認為，失業支援的工作有延續必要，但建設政府從補漏執遺的角度出發，支援受疫情影響需要幫助、但從未受惠於當局支援措施的人。

勞聯林振昇稱失業回落需時間 倡延長臨時失業支援

身兼港九勞工社團聯會主席的立法會議員林振昇亦相信，防疫措施在今日起才逐步開始放寬，相信失業率未來一兩個月仍會「升少少」，待防疫措施陸續放寬後，才會有明顯回落。就失業支援，林振昇表示，當局或需要時間整理經驗，建議當局可再觀察多一個月，若市面情況仍未恢復，政府可以考慮延長臨時失業支援計劃。