特首選舉｜民主思路向李家超提6大建議　倡下調選舉提名門檻

特首選舉唯一候選人李家超仍未發布政綱，民主思路向李家超遞交施政建議書，提出6大建議，包括以「未來中心」為核心，改革諮詢制度；設立具廣泛代表性和參與性的「一國兩制」委員會；檢討完善選舉制度後的三場選舉，逐步降低提名門檻，以及加強解說能力，設置專職特首辦發言人等。



建議設特首辦發言人 加強解說

民主思路認為，經歷重大管治危機後，香港由亂轉治，新一屆政府應積極搭建溝通橋樑，以包容、諒解和尊重的態度，助各方建立合作基礎，重建信任，亦期望政府虛心聆聽各界意見，制訂「接地氣」的政策，回應市民所求，容納巿民議政發聲。

民主思路建議設立名為「未來中心」的開放溝通平台，鼓勵持份者與政府就優先議題，共同擬出可行的中長期解決方案。該黨亦建議檢討完善選舉制度下的三場選舉，逐步降低提名門檻，提高選舉程序透明度，並為公職人員提供專業化的政情培訓，全面落實「愛國者治港」。

該黨提到要加強解說能力，改善國內外形象，建議設置專職特首辦發言人，定期舉行簡報會，向本地及外國傳媒解說政府政策重點。該黨提出重視青年，加強身份認同和歸屬感，設立青年影響評估機制，在制訂所有政策時審視對青年的影響。

湯家驊：國安得保障 香港有條件實現雙普選

民主思路亦建議設立經濟發展局及香港國際商業法庭，前者負責制訂產業政策，新設引導基金，後者善用香港的法律優勢，處理國際商業糾紛，鞏固亞太區國際法律及解決爭議服務中心地位。

民主思路召集人湯家驊表示，相信新一屆政府有決心、有能力帶領港人團結一心，堅守「一國兩制」原則。新一屆政府需要肩負凝聚民心的角色，將市民幸福感視為國家和公共安全一部份，由人民的信任和擁護以保障社會安寧。當國家和公共安全得以保障下，特區將有條件履行《基本法》下循序漸進的民主願景，實現行政長官和立法會雙普選，達致港人民主治港的理想。