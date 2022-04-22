洪為民生日宴後首現身公開場合　無回應餐廳罰款

全國人大代表洪為民，於今年1月3日在灣仔一間餐廳宴請超過200名高官、政客，事後聚會爆出染疫群組，更被揭賓客入場前沒有掃瞄「安心出行」，在非飲食期間沒有戴上口罩，引起軒然大波，時任民政事務局局長徐英偉更因此要辭職。經過109天後，洪為民今日（22日）現身灣仔會展，出席香港金融科技發展論壇暨頒獎禮，他離開時並未有回應傳媒提問。



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涉事餐廳今日承認控罪 罰款6000元

戴深藍色口罩的洪為民以評審嘉賓身份出席論壇，他離開時並有使用正門，而是從側門離開場地。記者一直從場地追到扶手電梯口，洪為民沿途保持緘默，未有回應任何問題。

「洪門宴」涉事餐廳為「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」，被指涉無張貼「特定範圍D區」的正確平面圖及有關每小時換氣量的適當告示，違返防疫條例而被食環署發出傳票，公司代表今日承認控罪，被判罰款6,000元。