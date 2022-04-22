洪為民生日宴｜餐廳指示未符要求罰6千　官重申防疫規定須嚴守

全國人大代表洪為民，今年1月3日於灣仔一間餐廳舉行生日宴，有超過200人參與，包括多位高官、政客，事後有參與者被發現確診新冠肺炎。食環署早前向餐廳發出告票，指其告示未符合衛生署規定，餐廳的代表今（22日）在東區法院認罪，並稱只是技術性犯錯。裁判官朱文瀚判刑時指，案件發生之時，香港正面對第五波疫情，感染個案逐步上升，多個處所有大規模社區爆發的風險，不容忽視病毒在社區傳播風險，直指全城抗疫人人有責，判餐廳罰款6000元。



朱官又指，被告忽略作為公民對公共衛生的責任，指事發時政府公告已發出10天，發出時間不能成為被告不遵從規定的藉口，認為判刑不但要阻嚇被告，亦要向公眾發出要嚴格遵守防疫指示的訊息，保障公共衛生及市民健康，才能成功抗疫。

被告勝圖有限公司，被指於2022年1月3日，未有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）條例，指該餐飲處所負責人，沒有張貼顯示「特定範圍D區」的正確平面圖，及有關每小時換氣量的適當告示。食環署因而向該餐飲處所發出傳票。

被告公司為勝圖有限公司的代表今在東區法院認罪，判罰款6千元。(李慧娜攝)

案情指，2022年1月3日涉案餐廳舉辦了晚宴，涉違防疫規定，執法人員於1月11日進入餐廳搜證，發現餐廳張貼以D類餐廳運作的告示，但餐廳平面圖卻劃分了C區及D區的分佈，新鮮空氣淨化的告示亦未符合規定。

求情稱只是犯技術性錯誤

辯方律師指，餐廳當時選定以D類模式經營，但平台圖卻同列了C區的分佈，而且新鮮空氣淨化告示未列換氣量，所以兩告示才違規。

律師指，餐廳在2021年12月中才開業，衛生署所發的公告達12頁之長，餐廳已盡力理解及配合，認為餐廳只是犯了技術性錯誤，又指事後傳媒報道不盡不實，對餐廳造成困擾及損失。

沒有賓客因參與晚宴染疫

律師又指，當晚出席晚宴的人士，除了兩名事前已確診的人士，沒有其他人因為出席晚宴而染疫，而且餐廳因疫情已損失慘重，望法庭輕判。

▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



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傳媒於1月上旬廣泛報道灣仔一間餐飲處所，曾舉辦逾200人出席的宴會活動，懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》附屬法例的適用指示及其他法例，事件引起廣泛關注。食環署基於公眾利益考慮作調查。

6賓客因未戴口罩及使用安心出行被票控

除本案的餐廳外，食環署另向6名當日出席晚宴的賓客發出合共7張定額罰款通知書，當中4張涉及違反第599F章，即有關使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，另外3張涉及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），即有關佩戴口罩的規定，全部個案的定額罰款並已全數繳交，但署方未有公布涉案者姓名。

案件編號：ESS8524/2022