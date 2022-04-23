陳曼琪倡取消強積金對沖延至下屆政府處理　勞聯轟對打工仔不公道

強積金對沖已經商議多時，今年立法會亦三度開會，但仍未能進行二讀。立法會選委會界別議員陳曼琪昨日（22日）表示，由於經濟前景不明朗，建議暫緩修例工作，交由下屆政府處理。



勞聯兩名立法會議員，選委會界別林振昇和勞工界周小松今日（23日）發表聲明，指取消強積金對沖已經拖足十年，再拖至下屆政府才做，「實在對300萬僱員不公道」。



陳曼琪認為，現時經濟下行，中小企仍處於水深火熱，要求政府暫緩取消強積金對沖的修例。（資料圖片/李偉欣攝）

陳曼琪稱疫情下諮詢渠道受限

陳曼琪昨日表示，本港過去3年面臨嚴峻挑戰，現時經濟下行，疫後有待重建，加上中小企仍處於水深火熱，因此要求政府暫緩取消強積金對沖的修例。

陳曼琪指，疫情下諮詢渠道受限，企業無法充份討論草案，希望再向業界詳細講解內容細節和影響，並要有充足討論時間，確保條例得到全面諮詢。她要求將條例草案延後至下一屆政府再處理。

勞聯：已提出10年並長時間諮詢

勞聯林振昇、周小松發表聲明，不點名反駁押後取消對沖修例的建議。兩人對相關建議感到非常憂慮，指取消強積金早於梁振英參選特首的政綱內已提出，梁振英政府任期內已有具體方案，後來為了照顧中小企利益，不斷諮詢及改良方案，今年初才交到立法會審議。他們認為事件已經拖延足10年，擔心一拖再拖，令退休保障繼續出現一大缺口。

勞聯直指修例經過多年諮詢，並不存在「疫下諮詢渠道受限」一說，如果此刻再拖到下屆政府才處理，「實在對300萬僱員不公道」。

勞聯表示，就算現在通過議案，取消強積金對沖仍要等到2025年才落實。（資料圖片）

非即時實施 「與疫情根本扯不上關係」

對於擔心香港疫情下經濟情況，兩人表示即使現在通過，仍要等到2025年才落實，並非即時實施，況且實施頭3年僱主支付每名僱員上限3,000元，認為財政壓力不大，要到2028年後才有可能增加些微成本，「與疫情的影響根本扯不上關係」。勞聯補充，政府會安排25年的政府資助計劃，協助僱主適應政策，指已能多方面紓緩企業壓力。

勞聯期望政府拿出決心，任期內填補僱員退休保障的一大缺口，又指如果要討論10年的取消強積金對沖也不能完善處理，「市民又怎再相信政府可處理更複雜的房屋土地等深層次問題呢？」