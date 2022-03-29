取消對沖｜邵家輝批政府$330億補貼少　倡公帑援助失業取代遣散費

立法會有關取消強積金對沖的法案委員會今日（29日）開會，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝批評政府承擔額過低，又認為現時沒必要再設遣散費，政府可透過短期失業援助金，支援被解僱人士。自由黨選委界議員李鎮強質疑，取消強積金對沖令企業須預留大筆金額作遣散費或長期服務費，對中小企構成重大財政壓力。



勞工處處長孫玉菡反駁，僱主的遣散費或長期服務金只佔總經營開支比率開支不足1%，政府提供的承擔額亦佔總對沖金額一個相當高的比例。



政府反駁承擔少 補助等同全港6年對沖總額

邵家輝指出，每年僱主強積金供款約440多億元，25年合共約8,500億元，但政府的承擔額只有約330億元，佔總體5%，質疑政府「落水」太少。孫玉菡表示，每年強積金對沖金額只有約50億元，政府提供332億元承擔額的比例相當高。

邵家輝又質疑現時根本毋須提供遣散費，因為以往設遣散費是由於擔心僱員被解僱後，難以在短期內找到工作，但香港在今次疫情前，市場上不缺工作，近乎全民就業，提供遣散費的意義不大，反而認為政府可透過短期失業援助金，支援被解僱人士。

孫玉菡指出，取消強積金對沖的初心是希望加強僱員的退休保障，否則若果僱員的遣散費被對沖走，會令員工的退休保障大大減少，不足以應付退休所需。

即使「積金易」未就緒 2025年如期落實取消對沖

李鎮強表示，以一個有10名員工的中小微企計算，每5年便需要儲備75萬元用作支付長期服務金，對中小企而言是非常大的負擔：「係咪想以後無晒中小微企，全部都係大企業？」孫玉菡回應指，需要解散全體員工的企業佔整體比例非常少，有關假設並不現實，實際情況要視乎員工流轉數字。他又稱，若有企業不幸倒閉而僱主未能負擔遣散費，可考慮申請破欠基金。

勞工界周小松關注，若果政府未能在2025年開發好「積金易」平台，政府會否慎重考慮如何落實後備方案。孫玉菡說，不論當局是否已準備好積金易平台，2025年都會落實取消對沖，但配合積金易平台是成本最低、效率最高的方法。他指，由明年4至5月起，將逐一將各強積金信託人納入積金易平台，會視乎屆時情況，決定是否投入大量資源準備後備方案。