特首選舉｜譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　爭取本周公布

特首選舉5月8日舉行，唯一候選人李家超仍未公布政綱。李家超競選辦副主任、政制及內地事務局前局長譚志源表示，青年政策會是李家超競選政綱的重中之重，已收到來自73個青年機構提交的建議書，團隊會小心及詳細考慮，適當地吸納意見。他指，政綱大部分內容已經成形，團隊仍在努力撰寫政綱，會爭取在本周內公布。



團體倡斷絕英美政府向港生提供獎學金

香港青年聯會、香港僑界社團聯會及大灣區教育資源中心等多個團體向李家超遞交建議書，當中大灣區教育資源中心提倡，斷絕英美政府向有意到歐美著名學府升學的學生提供獎學金，以避免學生被利用，在港傳播反華反政府思想。

選委界立法會議員梁毓偉促請新一屆政府在制定政策時，從頂層設計到具體施策，多關注青年需求，傾聽青年心聲，為青年向上流動創造更多機遇。