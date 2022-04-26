疫苗到戶接種服務出動　聶德權隨隊視察讚流程順暢

新冠疫苗到戶接種服務今日（26日）開始上門打針，公務員事務局局長聶德權與外展隊出動，上門為超過260名東區長者及行動不便人士接種科興疫苗。



立法會醫療衛生界議員林哲玄帶領的「醫護誠信同行」外展醫護團隊，今日到小西灣邨為30名已登記市民上門打針，聶德權亦有隨行探訪。他表示，由簡單講解到打印疫苗接種紀錄，整個過程非常順暢，期間亦有義工在場協助。

聶德權共視察了3名長者的打針情況，90歲的石婆婆和75歲的潘婆婆都因為3月初受到感染，而要等1個月才能接種首針，未來亦會為她們安排上門接種第二針。

暫有約7900個登記 18區分區上門

「疫苗到戶接種服務」接受70歲或以上未曾接種疫苗的長者，和因疾病或殘疾而行動不便的人士，登記上門打針。截至昨晚收到大約7,900個登記，外展團隊會以分區形式編排服務，陸續到全港18區上門打針，並會逐漸增加每日派出外展團隊的數目，加快接種步伐。

市民亦可協助身邊有需要人士透過網站（www.covidvaccine.gov.hk/hv/）或電話（查詢熱線：5688 5234）登記「疫苗到戶接種服務」。