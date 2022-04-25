內科醫學院稱未打針長者現長新冠機會高　倡到戶接種年齡降至60歲

香港內科醫學院指60歲以上未打針確診長者，死亡風險較已打兩針高21倍。香港內科醫學院院長李錦滔表示，無打針的長者染疫後肺部或受損，要入住深切治療部，甚至要靠呼吸機或接受高濃度氧氣治療，康復後亦有機會因呼吸困難而再入院，同時要面對長新冠後遺症：「Omicron不是流感，不是隨便感染都無事。」



▼「流動方艙」進入安老院▼



李錦滔在港台《千禧年代》表示，本港染疫人數超過120萬人，死亡人數超過9千人，當中95%超過60歲，政府亦推出為70歲或以上長者提供疫苗到戶接種服務，但接種率仍未如理想：「Omicron不是流感，不是隨便感染都無事。」

無打針長者康復後面對「長新冠」 如呼吸困難及關節痛

他續指，無打針的長者染疫後較辛苦，入院、送入深切治療部，甚至要靠呼吸機協助呼吸的比例非常高，即使可以復原出院，仍要面對長新冠後遺症，例如呼吸困難、關節痛、咳嗽、味覺及嗅覺失靈等。

有無打針長者出院後30日因肺功能障礙再入院

他稱，無打針、曾入院的染疫長者，康復出院後30日可能因呼吸困難或肺功能有障礙，需要再入院；新冠肺炎也會影響其他器官如腎臟，出院後如飲食胃口不佳、飲水不足，也可能令腎功能受損。

李引述今年二月英國衞生安全局發表數據研究，集合全球12個報告，證實有打針確診者較無打針的長新冠症狀較輕微，即使染疫後才補接種疫苗，長新冠症狀也會較少，因此他呼籲長者及其家人不要以為不外出就無事，應盡快接種疫苗。

籲長者可考慮打四針增強保護力

被問及疫苗到戶接種服務應否降低年齡至60歲，李錦滔認為，目前60至70歲接種率相對理想，視乎未來一兩星期的疫苗預約數字，如70歲或以上預約人數不多，可考慮降低年齡要求。他又指，接種疫苗後抗體及保護力會隨時間慢慢減退，認為所有長者可考慮打四針增強保護力。