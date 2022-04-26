林鄭指鍾劍華離港屬自由　人權獎停辦乃個別事件：不解憲制易憂慮

由香港外國記者會（FCC）主辦人權新聞獎，突然在頒獎前一星期叫停，香港外國記者會表示憂慮誤墮法網，又指記者在新「紅線」下工作，甚麼允許、甚麼不允許，存在很大不確定性。香港記協表示，有關獎項的評審已經完成。特首林鄭月娥今早（26日）回應指，有關獎項由私人機構舉辦，若機構決定不舉辦，她無法評論有關做法。

至於香港民研副行政總裁鍾劍華日前因政治形勢離港，並指「當前的香港，已經容不下真心說話，只容許謊言與假話。」林鄭指，有人決定離開香港是行使《基本法》所保障的出入境自由，強調特區政府一直捍衛《基本法》保障的自由和權利，上述兩個例子屬個別事件。



林鄭：俱為個別事件 不理解憲制者易生憂慮

林鄭月娥說，新聞自由受《基本法》保障，回歸25年來，特區政府一直捍衛和堅守《基本法》所保障的自由和權利，不過有時社會因個別事件感到憂慮，上述的兩個例子正是個別事件，可能令人產生有關觀念，尤其是不理解憲制保障新聞自由的人士。

香港外國記者會自1996年起，每年頒發人權新聞獎，最初由國際特赦組織、香港記者協會與FCC聯合舉辦。不過，FCC主席Keith Richburg昨日（25日）宣布，由於過去兩年在港記者一直在新「紅線」下工作，對於甚麼是允許或不允許，存在很大的不確定性，該會不希望在無意中觸犯法律，故決定暫停頒獎。