梁振英再倡郊野公園邊陲興建安老院：迫長者住白鴿籠有何道理？
撰文：鄭寶生
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第五波疫情凸顯長者安老資源緊張，香港安老服務協會昨日召開記者會，提出多項安老服務改善建議，當中包括開發郊野公園邊陲地帶，讓非牟利機構興建安老院。多次提出開發郊野公園邊陲的全國政協副主席、前特首梁振英表示，自己一年多前再度提出該主張，一年來沒有人指出這些地帶有甚麼需要保育，「將完全沒有生態價值的郊野公園邊陲地帶空置，而迫老人家住白鴿籠，這是什麼道理？」
香港安老服務協會建議 處理人手及院舍不足問題
香港安老服務協會建議，短期內放寬安老院輸入外勞的限制，以彌補長期人手不足。長遠來說要建立安老服務職業晉升階梯，並令到安老專業和醫療專業不會互相爭奪人手。
土地方面，協會建議放寬安老院24米之高度限制，並豁免安老院舍建築面積，吸引私人發展物業提供更多安老院舍地點。協會亦建議開發郊野公園邊陲地帶，讓非牟利機構興建安老院，以出租或合約院舍模式提供服務。
梁振英在Facebook表示支持香港安老服務協會的主張，表示香港安老院舍最棘手的問題是空間問題。他指自己在2017年委託房屋協會就開發大欖郊野公園邊陲地帶做可行性研究，項目包括興建居屋和老人院舍。一年多前，他再提出這個主張，並公布這個項目的邊界線和其他具體內容，包括用不超過70公頃的土地興建2.5萬個按成本價出售的居屋單位，以及容納兩千個老人居住的非牟利、兩層高的安老院舍。
梁振英表示，談論解決社會問題的方案必須具體，否則得出的結論沒有參考價值。