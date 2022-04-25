第五波｜多安老長者失救死　「前一晚仲傾到偈，第二朝就無咗！」

第五波疫情，全港有98%院舍曾出現爆發情況，更有逾五萬名院友及職員確診，而其中的死亡個案中，院舍人士就佔約56%。香港安老服務協會主席陳志育今日（25日）批評，政府在第五波爆發之初，要求安老院舍轉做檢疫及隔離處所的做法，是完全罔顧長者安危，強調院舍未有合規格設施及裝備處理染疫院友，因而增加其他長者的染疫風險，對未染疫長者「非常不公平」。



安老事務委員會委員李輝形容，院舍爆疫如「戰場」，對只能眼白白看著長者失救而死感心傷，每每等來的不是救護車，而是「黑箱車」。她回憶最深刻的是莫過於「明明前一晚婆婆只係想作嘔，仲同佢傾到偈，第二朝就無咗。」為避免院舍長者性命再受威脅，安老業界建議，加強院舍人手，包括放寛輸入外勞限制及設立獨立的安老服務專業職系。業界又建議開發郊野公園邊陲地帶興建安老院，以應付安老服務需求。



為防止再出現第五波慘痛的經歷，安老業界建議，政府應在土地供應、人力資源及國家發展三方面修訂政策。（黃煦緻攝）

安老院被迫變檢疫隔離處所

陳志育表示，第五波疫情對安老業界而言是「過去幾十年來，最黑暗的一段日子」。他指，業界在2月17日收到政府指示，要求院舍轉做檢疫及隔離處所，業界被迫將染疫者及非染疫者放置在同一處所，對未染疫長者「非常不公平」。他坦言，最大的問題是院舍沒有合規格設施及裝備，不僅床位距離不合資格、缺乏負壓病房，連「員工只係帶緊普通口罩，無足夠防護衣。」，大大增加了染疫風險。

安老服務協會主席陳志育表示，第五波疫情對安老業界而言是「過去幾十年來，最黑暗的一段日子」。（資料圖片/梁鵬威攝）

他又指，政府當時要求長者如非重症便不可送院，就算重症患者召急救車，卻「10幾、20個鐘都無救護車到」，加上院舍氧氣儲備不足，大部份患者情況急轉直下，失救而死。

有院舍員工因無人接更而要「一日直踩10幾個鐘」

李輝直指，第三波已有出現院舍爆發，為何到第五波仍會「甩轆」？他回憶第五波院舍大規模爆疫的情形，形容如「戰場」，眼見同事「一日直踩10幾個鐘」，卻無人「交更」支援；而當時最深刻莫過於「明明前一晚婆婆只係想作嘔，仲同佢傾到偈，第二朝就無咗。」當時婆婆因非重症患者未有送院治理，卻一下子「話去就去」，令她十分心傷。她坦言，這些都是人命的代價，政府必須檢討，並改善政策。

安老事務委員會委員李輝形容，院舍爆疫如「戰場」，對只能眼白白看著長者失救而死感心傷。（資料圖片／鄭子峰攝）

社會福利界立法會議員狄志遠表示，2月份時收到業界不少投訴政府處理失當，惟聯絡政府相關部門求救時，甚至「叫到無晒氣」，最後得到的回覆卻是「自己諗辦法」。他批評政府無前瞻及無支援，指「根本唔係喺地球生活嘅官員」，又強調會保留問責權利。

社會福利界立法會議員狄志遠批評政府無前瞻、無支援，「根本唔係喺地球生活嘅官員」。（黃煦緻攝）

業界倡在郊野公園建安老院

為防止再出現第五波慘痛的經歷，安老業界建議，政府應在土地供應、人力資源及國家發展三方面修訂政策。在土地供應方面，業界建議政府開發郊野公園邊陲地帶予非牟利機構興建安老院，可以用出租或合約院舍模式提供服務，以應付安老服務需求。業界又建議，政府每年提供6,000個安老院宿位，並在未來五年提供30,000個安老院宿位，縮減輪候時間，實現「零等候」。

人力資源方面，業界建議放寛輸入外勞限制，目前雖然已再多2,000名外勞來港，但仍然欠缺人手。此外，業界促設立獨立的安老服務專業職系，脫離以醫護職業系統為主體的架構，明確把安老專業與醫療專業分工，令兩者日後不再互相競爭人手。

陳志育︰望日後勿再重蹈第五波覆轍

在國家發展方面，業界建議在大灣區設立安老院，並由香港企業管理，以及擴大「院舍券」予居住內地的港人使用，便利港人在大灣區享用香港質素服務。陳志育重申，希望政府在有可能出現的第六波疫情中為安老院長者提供即時支援，並及時將染疫長者送院和接受治療，勿再重蹈第五波的覆轍。

▼第五波疫情 不少安老院舍出現確診個案▼

