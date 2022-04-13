資助安老宿位上年度平均須等20個月　35%人退出青年護理培訓計劃

安老服務人手短缺及年齡老化問題嚴重，勞工及褔利局回覆立法會特別財委會表示，據機構提供的資料，截至去年初，院舍服務員空缺率為14%，各類資助安老宿位上年度平均輪候時間方面，截至去年12月底整體情況與往年相約，輪候時間為20個月，按年增5.3%。



至於為有志在護理工作發展的青年人安排聘用和培訓的「青年護理服務啓航計劃」（啓航計劃）上年度截止去年12月底，取錄358名學員，按年跌14%，該計劃自2020-21年度優化後，共招收776名學員，但269名學員退出，退出比率高達35%。



人口老化問題嚴重。（資料圖片）

截至去年初院舍服務員空缺率為14%

勞褔局指，社會福利署2021年以問卷向營辦資助服務的機構收集前線照顧人員人手資料，據機構提供資料，截至去年1月1日，資助服務單位前線照顧人員數目分別為7,405名個人照顧工作員、1,663名院舍服務員及1,132名家務助理員，而相關職位空缺率分別為17.6%、14%及20.3%。

長者日間護理中心輪候人數按年跌30%

各類資助安老宿位方面，上年度截至2021年12月底，津助或合約安老院舍平均輪候時間為41個月、參加改善買位計劃的私營安老院舍則是8個月，整體而言，輪候時間為20個月，較上一年度需時19個月稍長。長者日間護理中心或單位輪候人數由2020-21年度的3,410人跌至2021-22年度的2,376人，按年跌30%；輪候時間亦有縮短，平均輪候7個月，較上一年度13個月縮短46%時間。

第5波新冠疫情爆發，安老院舍屬重災區。（資料圖片）

269名學員退出啓航計劃 比率已較優化前改善

啓航計劃方面，上年度截止去年12月底取錄358名學員，較上一年度418名學員跌14%，而該計劃自2020-21年度優化後，共招收776名學員，269名學員退出，退出比率高達35%，但與優化前共招收1,158名學員，552名學員退出計劃，退出比率48%相比，情況已有改善。