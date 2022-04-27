因區家麟案萌生去意　鍾劍華：不知何日才能回港

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華日前離港赴英，明言因為香港政治環境愈來愈惡劣。他今早（27日）在商台節目指，香港目前「瀰漫文革作風」，很難在不被恐懼支配下自由評論時政。他提到，較早前資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟被捕一事，令他不得不思考去留。



鍾劍華指，自問向來不做犯法事，但每看見政府施政有什麼問題都會直斥其非，現時香港政府情況變得比以往更壞，質疑一些建制人士動輒「利用國安之名」作「政治尋仇」，作一些「文革式指控」。

他憶述，自八十年代經歷過幾波移民潮，都一直沒有離開，希望以香港為家，將所學知識貢獻社會、推動社會改變，不過近期情況令其更加擔心，隨時會被指控「煽動」被捕，例如區家麟被捕一事：「他（被捕）是其中一個（原因），區家麟已經那麼溫和，而我的評論比他更加坦率、喜歡直述看法。」

被問到什麼情況下會回香港，鍾劍華指：「希望有朝一日，香港的情況可以證明我的疑慮是錯的，大家對政府的不合理行為可以自由作出批評。」他指，自學生時代已經希望用知識推動社會改變，如果因為恐懼而滅聲，會視之為對個人數十年志向的背叛，因此希望有一個自由的環境，評論所見所聞，明言最終都希望回港，只是「我自己都唔知幾時返到嚟」。