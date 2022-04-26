李家超政綱｜李梓敬稱區議會失效　倡設「地區特首」籌組內閣

特首選舉唯一候選人李家超預計本周內公布政綱，公民力量、青年民建聯及教聯會等多個團體今日（26日）向李家超競選辦遞交意見書。公民力量認為現行區議會制度失效，建議改革地區行政制度，將民政事務專員改名為「地區特首」，並組成「地區內閣」，採用政治委任制。

青年民建聯建議將國民教育列為大學必修科，以及推動本地與內地銀行合作，容許香港青年申請按揭到大灣區置業。



普通話協會倡審查普通話教師

公民力量立法會議員李梓敬表示，區議會制度未必適合運作，提倡改革地區行政制度，設政治委任官員，將現時民政專員改名為「地區特首」，並籌組「地區內閣」。他指，地區諮詢架構可由分區委員會擔任，又指區議會委任制度行之有效，將來地區架構也應保留委任制，發揮地區力量。

香港普通話專業協會主席靳彤彤指，香港普通話教學資源一直把持在反中亂港分子手上，他們抹黑中國共產黨，向學生灌輸仇視中國的思想，她期望若李家超當選，將改革普通話教育，將年輕人更熱愛國家。她建議設立特區政府普通話事務辦公室，負責審查中小學及大學的普通話老師，通過審查者才可任教。

民建聯立法會議員梁熙期望，下屆政府改組後設立的民政及青年事務局，能增加青年議政和發展機會。青年民建聯主席施永泰建議，設立「一國兩制」教育專責委員會，加強中小學的「一國兩制」教育，並將國民教育列為大學必修科。

青年民建聯亦建議放寬「大灣區青年就業計劃」門檻，邀請僅有內地業務的企業加入；由政府推動本地銀行及內地銀行合作，讓港人能於本地銀行申請按揭到大灣區置業，以及容許港人到內地參軍。

教聯會主席黃錦良期望李家超能凝聚教育界，建議全面檢討香港教育，加強創科教育，重振愛國教育，樹立國家觀念。