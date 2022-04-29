新思維邀李家超研討政制　泛民看淡　民協周六討論特首戰立場

特首選舉唯一候選人李家超頻頻約見選委後，近來減少公開活動埋首政綱，今日（28日）正式公布。立法會唯一非建制派議員狄志遠所屬的新思維，近日以電郵邀約李家超出席網上研討會，就香港政制及地方行政與地區團體、區議員交流，預計需時約90分鐘，李家超團隊暫未回應會否出席。

據了解，新思維初步已找到5至6位不同光譜的政界人士出席研討會，由於事情尚未成熟，名單暫未能公開。不過，有泛民主派人士對活動持保留態度，不少人對評論時政已意興闌珊，未有強烈動機與李家超交流。



廖成利：將向對新政府提民生、政治建議

新思維上周約見傳媒時，曾反映李家超以約見選委為主，認為對方應提升公眾參與，回應市民關心的問題。其中有關政制發展，狄志遠說十分重視，並會向候選人了解立場，希望李家超在政綱中有所交代。至前日，新思維正式透過電郵發出研討會的邀請，但特別之處在於連具體日期都沒有，只表示如有意出席，對方提出的時間會盡量配合。

筆者向不同人士了解看法，民主黨深水埗區議員袁海文表示，暫未聽聞民主黨有收到相關研討會的正式邀請；民協主席廖成利指，個人未收到邀請，會再了解一下，民協本周六會召開執委會會議，屆時將討論在特首選舉中的立場，包括如獲邀請是否應邀出席相關研討會、應提出什麼建議予李家超。他指，民協往後也會提出對未來新政府的期望，內容以民生為本，但也會有政治上的建議。

李家超團隊未回應會否出席

新思維副主席黃俊瑯向筆者指，目前有5至6位不同政治光譜人士答應出席，「有人係泛民，有人近中間甚至建制」，但由於事情未成熟，暫不希望公布這些人的身份。他強調研討會並非任何「聯盟」，沒有統一立場，只是一個平台予不同光譜的人士表達自身意見，各人可自由發揮，尤其政制這個近期沒什麼人提起的議題，希望借此機會帶出討論。他指，截稿前李家超團隊暫未回覆。

民主黨料少談特首選舉

有民主黨中人私下表示，以目前政治氣氛，相信李家超未必有心與民主派溝通，如果李家超不出席研討會，那實際上與自行搞一個記者會沒什麼分別，暫時未有很強烈的動機出席。該人又稱，黨內不少人對評論時政已意興闌珊，亦會關注人身安全問題，「甚至有黨友收到『提示』不要講那麼多」。

另一黨員透露，民主黨在今年7月1日回歸25周年前夕，或會發表一些總結過去25年、對未來25年香港期望的意見，但5月8日投票日前相信不會公開發表有關特首選舉的評論。

不過亦有其他民主派中人表示，會理解新思維希望在這時候辦研討會的做法：「雖然效果未必理想，大家也明知李家超不會關注政改，但盡可能建立個平台討論，總好過連這一步都不做吧。」