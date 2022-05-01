特首選舉︱葉劉淑儀：再談政改徒惹爭議及撕裂　不值得討論

特首選舉唯一候選人李家超當選已成定局，其昨日參加答問會回應市民及傳媒提問。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀今日（5月1日）於一個電視節目上表示，認同李家超「政改非優先工作」的說法，認為此時再討論只會製造爭議和撕裂，而且8.31框架不會改變，已經「不值得討論」。



指過往政府花太多時間在政改

葉劉淑儀形容，李家超為人「很誠懇、謙虛、肯聽意見、有團隊精神」，指領袖如果太過強勢不聽意見「唔係幾好」。被問到李家超明言政改非優先工作，葉劉指出香港人現時最關心的應該是土地發展、房屋、青年人出路等，政改過去十多年已討論無數次，梁振英年代推動政改「都搞到佔中」，整個立法會亦什麼都做不到，一些民生工作如規管劏房、改善安老院舍條件、取消強積金對沖等，都受到延誤。

葉劉認為中央立場很清楚，8.31框架不會改變，「不值得討論」，現時再討論只會製造爭議和撕裂。她認為，現時立法會不會再「拉布、亂咁掟嘢」，需要實事求是做事、腳踏實地。被問到廿三條立法，葉劉相信新一屆政府會有清晰的方向和時間表，保安局正在研究，立法是憲制責任。她認為立法期間有需要作公眾諮詢，始終與《港區國安法》不同，內地程序與香港有分別，廿三條本地立法期間公眾一定有機會評論，在立法會會有「好公開、有透明度」的辯論。

昨日答問會上有許多人提出移民問題，被問到廿三條立法會否進一步加深港人對政治狀況的憂慮、再惡化移民潮，葉劉指香港素來是人來人往的地方，過去經歷幾波移民潮，但最終都有人會回來。她亦提醒移民港人，英美澳紐等西式民主地區，都有很嚴厲的國安法，英國國會近日正審議一條增加警權的條例，不要對這些國家有太多幻想。

至於通關問題，葉劉淑儀認為李家超昨日已回答得相當好，會繼續保持疫情受控維持通關條件，不過政府確實要在清零和保持市民正常生活及經濟發展之間取得一個平衡。在新政府架構重組後，葉劉表明認同重設中央政策組，多聽不同意見及做民調；而副司長最重要的在於找對人，在行政長加強統籌各局。