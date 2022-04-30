李家超政綱｜未提政改、區會去留等議題　學者：政治撕裂無法修補

特首選舉唯一候選人李家超政綱終於出爐，涵蓋土地房屋、提升政府治理等四大範疇，例如推出公屋提早上樓計劃、設立公務員應急機制等。不過，一向是特首候選人必答題的政制發展，李家超政綱隻字未提，《基本法》23條立法則會繼續推展。至於區議會去留，李家超亦未觸及，反而提出成立18區服務隊。



李家超。（張浩維攝）

梁振英政綱提普選 林鄭稱營造氛圍

李家超稱政綱篇幅有限，不提不代表不重視，但從李家超政綱中，可見他側重房屋、經濟發展等議題。以往特首選舉，政改發展都是候選人必答題，2012年特首選舉，梁振英在政綱有3段提及政制發展，承諾按照《基本法》和全國人大常委會的決定，爭取中央和立法會議員支持，按照「五步曲」程序落實2017年特首普選；2017年，林鄭月娥政綱亦有兩段提及政改，稱必須審時度勢凝聚共識，若當選會在任內盡最大努力，在831框架下營造有利推動政改的社會氛圍。

不過，李家超政綱隻字未提政改，顯然非新政府重點工作。去年12月立法會選舉後，國務院新聞辦發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，表明中央將繼續按照《憲法》和《基本法》及全國人大與人大常委會的決定，不斷發展和完善符合香港實際情況的民主制度，最終實現行政長官和全部立法會議員由普選產生。

在完善選舉制度、落實「愛國者治港」之後，白皮書所指的「反中亂港勢力」已無法進入管治架構，無能力阻撓民主發展，但今次政綱卻沒有提及如何發展政制。早前新思邀請李家超出席政制研究會議，李亦未有應允。

2019年區議會選舉投票情況。（資料圖片／盧翊銘攝）

區議會長期欠缺民意代表不理想

第二個沒有提及的議題是區議會改革。自從區議員辭職潮後，目前全港450多個選區中，只得約150名區議員仍在任，後遺症亦陸續浮現，例如第五波疫情，派發物資、社區協作方面失去區議員協助，經過多番安排後，才由地區組織和社團協作派發物資。

李家超政綱提出加強與地區組織合作，在18區成立地區服務和關愛隊伍，設系統性義工網絡，在災難時支援政府的地區工作。這方面雖然可以加強地區合作，但區議會作為民意代表，是官民溝通平台，難由義工性質的地區隊完全取代。

手段放軟 惟社會撕裂待修補

第三個未觸及的議題是修補社會撕裂。經過2019年修例風波，社會嚴重撕裂，不少人希望社會復和，重新出發。過去因警隊出身而被認為是強硬派的李家超，自參選以來亦刻意放軟身段，展示與民溝通姿態，而且政綱在國家安全亦一如所料較少着墨，只提到《基本法》23條立法。

猶記得，林鄭月娥參選之初強調要修補撕裂，被對手曾俊華反嘲她是「撕裂2.0」，結果不幸言中。李家超多次強調以團隊精神解決問題，但社會內耗不斷、人心未回歸，李家超除了團結選委，更要團結全社會。

管浩鳴。（盧翊銘攝）

管浩鳴：可先給予李家超時間處理

立法會議員、聖公會教省秘書長管浩鳴一直提倡社會復和，對於李家超未有觸及修補社會撕裂，管浩鳴認為社會復和要有基礎，李家超可能希望先解決民生、23條等問題，再有切入點，現階段應先給予李家超時間。

劉兆佳料短時間無重大政改

全國港澳研究會副會長劉兆佳卻有另一看法。他表示，上述三大問題要看能否做、是否合適做，例如政改其實一直有推進，完善選舉制度就是其中重點，在進行如此大變化之後，相信中央需要時間鞏固落實，短期內不會再有重大變化。

劉兆佳說，現時中央政府要壯大愛國力量，區議會不是重點，強化地區組織、建立地區網絡更為重要，是利用這空間培植、壯大愛國力量，因此無論是政改或是區議會，都不想成為新一輪政治衝突和鬥爭的工具。

劉兆佳進一步說，《基本法》第97條只規定可設立非政權性的區域組織，並無法規定要設立區議會，可見《基本法》賦予權力特區政府設計地區行政工具，為特區政府服務。

劉兆佳。（資料圖片/歐嘉樂攝）

劉兆佳：政治撕裂無法修補 只會鬥爭到底

至於社會撕裂，劉兆佳指有兩個層次，第一個層次是社會經濟層面的撕裂，包括貧富懸殊、房屋土地問題、青年發展機會等，中央和特區政府都想盡力修補，而李家超政綱上亦多有提及。

然而，劉兆佳認為政治撕裂是無法修補，因為這是源於不同政治勢力對中國共產黨的基本立場。他說，從中央角度要令反中亂港份子再無活動空間，而放棄、調整政治立場，如這些人堅持立場就要壓制，形容這是生死之鬥無法妥協。不過劉兆佳說，中央亦等待溫和反對派轉化為愛國陣營的改革者，但現階段無法推進政治改革，因為政改意味可能放鬆限制。