李家超政綱｜新思維批政改交白卷　民主黨稱空泛：需「孔明」輔政

特首選舉候選人李家超政綱出爐，涵蓋提升管治能力、土地房屋提快提量等四大範疇，但未有提及政制發展。 新思維批評李家超「政改交白卷」，在政綱隻字不提重啟政改的路線圖及時間表，對此極度失望，呼籲李家超回應新思維邀約，參與政制網上討論會。



新思維：訂立百日KPI值得肯定

新思維指，李家超政綱缺乏具體可衡量的目標，公眾無法容易作具體回應，但政綱要求新一屆政府在上任百日內，交出「關鍵續效指標」（KPI），值得肯定。新思維又指，李家超觀察到疫情地區動員問題，提出強化政府跟地區團體合作，也應該肯定，但解決方向是強調政府主導角色，卻忽略本來地區主動的發展模式。

民主黨主席羅健熙表示，新任特首首要工作之一是建立政府與民間的互信，要展現政府願意聆聽市民的各種關注，現屆政府推行政策時公眾諮詢工作欠佳，令市民越感疏離，政綱未有提及如何解決。

民主黨質疑未提區議會補選

羅健熙指，青年工作、創科發展，除了有政策推動，背後更重要是政府的態度和思維，接受新想法。他質疑李家超政綱內容，很多都是上屆政府已提出，一些「新政策」只是「得個名比較新」，例如「解決跨代貧窮計劃」、「公屋提前上樓計劃」，與現行政策沒大分別。

民主黨房屋及福利政策發言人莫建成補充，「公屋提前上樓計劃」沒實際效益，一來市民輪侯公屋五、六年，獲編配單位後都會接受，極少會選擇拒絕上樓；二來現時多個新屋邨入伙都已在建築尾期展開預配，市民入伙時，屋邨都是欠缺街市、交通、社福設施等，看不到計劃是「新政策」。

對於政綱提議於18區成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，民主黨質疑區議會遲遲不進行補選，令地區與政府之間出現斷層。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，李家超提出的政綱感覺空泛，政綱的篇幅和內容都遠較5年前特首選舉的參選人提出的少，似乎離不開林鄭月娥去年施政報告內容的方向，中央須盡快尋找「孔明」為李家超輔政。