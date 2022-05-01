政壇諸事町︱徐英偉離任兩個月　勞動節「復出」有新角色？

民政事務局前局長、民建聯成員徐英偉，今年1月「洪門宴」事件後辭任，2月底獲免職，風波爆出後一直未有公開露面。事隔2個多月，徐英偉今日（5月1日）終在個人社交網「上水」。



多人留言打氣

徐英偉在Facebook載一張草地球場的照片，寫道：「終於有機會攞返件新嘅教練衫」，配以欖球圖案。徐英偉本身熱愛運動，有欖球教練資格，在過往政府宣傳片中，亦曾以欖球裝扮示人。

徐英偉今年1月3日參與港區全國人大代表洪為民生日派對，其後宴會上有人確診感染新冠肺炎，多達13名政府官員及20名立法會議員捲入事件，其中徐英偉因長時間逗留，傾談時無戴口罩，被特首林鄭月娥批評身為防疫主要官員，警覺性嚴重不足，對其特別失望。

徐英偉於1月31日辭任，2月28日被國務院免去局長職務。自1月事件初爆後，徐英偉社交網專頁再沒有更新過，專頁現時已無法瀏覽；其個人社交網帳戶，亦已4個月沒有任何公開帖文。徐英偉本人近幾個月亦沒有亮相公開場合。



他在Facebook出帖後，多名政界人士留言打氣，包括立法會議員邵家輝，亦有網民留言笑問：「勞動節復出，有否微言大義？」新政府快將上台，未知徐英偉會否有新角色？

4月22日，洪為民在生日會事件後首現身公開場合。（資料圖片）

事件中另一主角洪為民，近月重新投入工作，他曾於3月1日以視像形式現身一個網上公開會議；4月22日親身出席香港金融科技發展論壇暨頒獎禮，離開時未有回應記者提問。