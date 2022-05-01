特首選舉｜李家超訪天恩街市：感受到社區溫情　市民支持令我鼓舞

特首選舉唯一參選人李家超於今日（5月1日）勞動節假期再度落區，是日分別到沙田探訪賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心、到大埔太和邨探訪樂群社會服務處，以及到天水圍天恩街市與市民互動。

他在探訪最後一站天恩街市過後見記者，表示在是日探訪行程中，更加了解到社區服務的重要性，又感受到市民的溫情，大家的支持令他感到相當鼓舞。



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聽取樂齡科技講解

李家超下午2時許先到樂齡科技服務中心了解運作，在社會服務聯會主席、行政會議召集人陳智思以及社聯行政總裁蔡海偉的陪同下，與老人傾談，並聽取講解。有職員向李家超展示樂齡科技，例如方便長者淋浴的「旋轉椅」。

李家超在天恩街市期間，向菜檔了解疫情期間的生意及營運成本，又向街市門口監測掃瞄「安心出行」的工作人員表示感謝。他又向熟食檔了解經營情況，負責人反映在社交距離措施下生意受明顯影響，李家超點頭示意，並指近期放寬措施後相信有所改善。

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過往常與妻子到街市

李家超見記者時表示，今日是勞動節，先多謝所有勞工對社會的服務。他指，今日到了3個地方探訪，其中首兩站令其更加感受到社區服務的重要性，其中一名長者義工表示因同理心而投入服務，令其十分感動和尊敬。他指，未來政府會著重居家安老，希望廣大長者生活得更好，其政綱也提及要照顧長者、幫助弱勢。他特別指出，很高興樂齡科技中心內有很多年青人在工作，善用科技幫助長者。

他又指，很高興可以來到天水圍天恩街市這個發展得很好的街市，理解街市如果幫助市民生活，過程中感受到市民在社區的溫情，市民的支持亦令他感到鼓舞。他提到，街市供應市民生活必需品，最能反映市民日常生活，過往與太太時常也會到街市購買物資。

▼李家超到訪天水圍天恩街市▼



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李家超指，感謝在每一個崗位服務市民的人，是日到訪街市期間，有很多市民上前表示支持，社區有活力，令其感到鼓舞：「這個很重要，讓我感受到大家很開心，以及社區的聯繫，大家都是熱誠的。非常感謝很多街坊都支持我，和我揮手、拍照。」他指市民對政府做得不好的地方，批評是應該，但一個小小的鼓勵，相信任何服務社會的人都想聽到。