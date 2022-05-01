特首選舉｜留任行會召集人？　陳智思：新政府應有新人事、新希望

特首選舉候選人李家超今日（1日）到訪沙田的「樂齡科技教育及租賃服務中心」，工作人員向他介紹及示範「居家安老」的設施，李家超在競選辦主席團成員、行政會議召集人陳智思陪同下到訪。被問到李家超上場後，會否留任行會召集人，陳智思表示，新任特首應有自己的管治班子及政治問責官員，以及其邀請的非官守行會成員，認為新一屆政府應有新人事，讓社會有新希望。

陳智思是行會「四朝元老」，過去四任特首均招攬他加入行會，2017年起出任行會召集人。



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對訃李家超指政改非新一屆政府優先工作，陳智思表示，本港仍處於疫情當中，社會上仍有很多重要議題，相信候任特首要作盤算。他又指，雖然李家超對社會福利範疇接觸不多，但看到他關心社會議題，是特首基本要做的事，因此絕對值得支持，會投他一票。

社聯行政總裁蔡海偉則指，李家超政綱中提及社會褔利及弱勢社群，亦有關心貧窮和長者、以至院舍及家居照顧等議題，他認為是正確方向，期望在李家超上任後100日提出具體目標及成效，亦希望李家超日後多關注殘疾人士、少數族裔及人力資源培訓和資助制度。

▼李家超到訪天水圍天恩街市▼

