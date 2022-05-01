特首選舉︱下屆政府無政改？　李家超：等社會解決晒所有問題

特首選舉唯一參選人李家超，今日（5月1日）趁勞動節假期落區。他昨日在答問會稱政改並非第六屆政府優先工作，他今日再指其說法已十分清晰，完善選舉制度後，現時只是在落實的過程中，香港有很多其他問題需要處理。被問到是否意味任期內不會提出政改，他回應指，要等社會「解決晒所有問題」。



先待社會表示「冇問題」

李家超表示，有關政改立場很清晰，《基本法》規定香港特區要按循序漸進的原則及實際情況而推進，而香港新選舉制度剛剛定下來，第三場選舉正在進行，現時「只係落緊佢個過程當中」，具體成果要由第六屆政府和立法會、大眾去探討，政府會認真做以上的檢視工作。不過考慮到香港要處理的事情很多，因此政改不會是優先工作。

李家超臨離開時，有記者追問是否意味第六屆政府沒有任何政改方面的計劃，他以輕鬆的語調回應指：「我都解釋得好清楚，（政改）唔係我優先嘅選項，當我解決晒所有問題——不過我覺得社會嘅問題實在係好多，我會期望我哋逐一解決之後，社會當佢話俾我聽『我哋冇問題喇』，呢一個就係我最開心嘅事喇，多謝大家！」

李家超到訪天水圍天恩街市。（鄭子峰攝）

地區關愛隊與區會角色無衝突

被問到區議會在未來的角色，以及成立18區地區服務和關愛隊伍是否意味取代區議會，李家超表示區議會的角色未來會「細心研究」，目前的態度是開放的，而且與關愛隊伍完全沒有衝突，不用刻意比較何者較好。