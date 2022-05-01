特首選舉｜劉兆佳：新特首須揚棄「小政府」　強化行會政治戰鬥力

特首選舉5月8日舉行，全國港澳研究會副會長劉兆佳在《紫荊》雜誌撰文，指新特首將面對複雜兇險的外部環境、充滿挑戰性的內部環境，要維護好國家安全、頂住美國及其西方盟友對香港的制裁打壓、提升特區的治理能力和水平等，任重道遠。

劉兆佳指，新特首需推動8大方面工作，包括建立強而有力、有家國情懷、勇氣擔當的領導團隊，同時必須徹底揚棄港府以往所堅持的「積極不干預」或「小政府、大市場」的管治思想。



香港在西方「特殊優惠」將不斷被剝奪

劉兆佳在文章指，香港正面臨前所未有的外來挑戰，至關重要的是世界將會出現兩個意識形態、核心利益和遊戲規則不同的陣營：一個是以美國為首的、擔心自己正在走向衰落的西方陣營；另一個是由中國推動，聯繫俄羅斯、伊朗、巴基斯坦和眾多發展中國家所組成的反對美西方霸權的陣營。這兩大陣營在貿易、金融、科技、安全、文化等領域會出現不同程度的脫鈎情況，在這種情況下，香港過去作為中西方橋樑和通道的角色將難以為繼，而香港從美西方所能得到的發展機遇和「特殊優惠」將會不斷被剝奪。

對內方面，劉兆佳指同樣充滿挑戰，包括控制新冠疫情，恢復與內地和外部通關；應對好愈趨嚴峻的經濟民生狀況，特別是企業倒閉、失業率上升等。

劉兆佳。（資料圖片）

倡加強對法定機構領導問責

劉兆佳指，新特首需推動8大方面工作，包括組建強而有力、有情懷有擔當團隊；虛心接受中央的領導和指導，切實執行中央的指令，並在重大問題上與中央保持一致；壯大和團結愛國力量，包括設立相關制度和制定合適政策、物色和委任愛國人士進入各種行政和政治職位接受磨練。

他又提出，港英政府和特區政府以往所堅持的「積極不干預」或者「小政府、大市場」的管治思想已經不合時宜，必須徹底揚棄，取而代之的並非「無所不管」，但今後香港經濟發展、與內地強化經濟聯繫、改善民生、促進「人心回歸」等事務上，新任特首領導的特區政府絕不能夠是「不干預」的「小政府」，也一定要在重大事務上「幹成事」。

劉兆佳表示，要提升特區的治理能力和治理水平，包括強化行政會議的政治戰鬥力，特別在國際上爭取話語權的能力；加強政府領導團隊對公務員的領導和駕馭，強化政府內部的紀律、問責和執行能力；嚴明和改進公務員的考核和任用標準，不能過度看重「論資排輩」。他又提出，加強對法定機構的領導、協調和問責，理順政府部門與法定機構協作。