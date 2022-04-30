李家超政綱︱梁振英教路：城規會權力次要 特首握大權應該敢做事
撰文：文維廣
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唯一特首候選人李家超昨（30日）公布政綱，提出成立由司級官員主持的兩個土地房策工作小組，在土地整合及發展審批上統合所有相關部門及政策局，務求精簡流程加快發展。
全國政協副主席、前特首梁振英接受電視台節目訪問時，指在審批發展時不能動輒搬出城規會，因為規劃審批權其實在特首會同行政會議手上，最終拍板的並非城規會，認為要加快造地建屋，下屆政府應該放手做過去「唔敢做」、「唔想做」的事。
重啟郊野邊陲建屋 特首與城規互動應更積極
梁振英解釋指，城規會在規劃發展審批上擁有的是次要權力：「所以唔好乜嘢都講城規會，城規會無論喺提出要修改某張圖、或者經過商議後點樣修改張圖，最後都係行政長官會同行政會議拍板。」他指，若果特首在與城規會互動時，扮演更主動積極、以及更重要的角色，審批發展流程就會快很多。
任內提出發展郊野公園邊陲地帶、卸任被煞停，梁振英重提可在這些地帶興建安老院舍，認為此為「疫後重建」的一大重點，社會已有共識要先解決院舍問題，強調不能夠等疫情過去才開展工作。
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