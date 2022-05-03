疫情︱次階段防疫措施5.19放寬　三措施5.5起生效　堂食准每枱8人

特首林鄭月娥今早（3日）出席行會議前見記者，預料回應特首選舉及疫情等問題，《香港01》全程直播。林鄭表示，第二階段社交距離限制措施將於5月19日起放寬，包括食肆堂食延至午夜等，但當中三項將提早兩星期生效，包括重開泳池、沙灘、水上樂園；在戶外運動場所及其他戶外地方運動時可以不戴口罩；由於母親節將至，食肆會提早開放每枱8人措施，希望公眾可以歡渡母親節。



林鄭：疫情未見反彈 復常之路開步前行

林鄭指，很高興在中央支持、政府努力和社會配合下，可以按原定時間表及路線圖，開始復常工作，包括復課和放寬社交距離措施等。 她指，復活節和勞動節假期人流增加了，曾經擔心疫情反彈，但很幸運地這些情況沒有發生。每日陽性個案下降，昨日跌至300宗以下，污水樣本病毒量下降，圍封強檢陽性個案減少，港大的時點患病率、即時有效繁殖率亦有下降。

林鄭又指，醫管局明天開始，在亞博的社區治療中心改為備用狀態，內地援港醫療隊可以逐步返回內地，對他們表示感謝，會在本周六為最後一批離港的醫護人員舉行歡送活動，屆時將親身出席。

李家超指房策過往蹉跎歲月 林鄭拒評

特首選舉本周日舉行，唯一候選人李家超早前表示，過往不斷就土地房策進行大辯論，是蹉跎了20幾年，林鄭被問到對此說法有何看法，以及如何評價公屋提前入伙的建議。林鄭月娥說，不會具體回答，距離她五年任期完結還有兩個月，希望稍後有機會總結任期內工作，但現時並非時候，她也不會評論下一屆政府或特首候選人的政綱內容。

被問到架構重組能否在換屆前完成，林鄭指政府立場很清晰，目標都是在第6屆行政長官就任前完成，所以等5月8日有當選人後，第一時間將做文件工作，包括組織架構圖和財政安排等，交給候任特首辦執行，候任辦今日已經成立。屆時會再交給立法會財委會轄下的人事編制委員，另外會把政府議案提交大會，重新編配法定功能。時間很緊湊，但在愛國者治港下，相信90位議員都是愛國者，有信心可完成。