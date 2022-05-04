特首選舉｜李家超與青年對話：應給機會予反修例入獄青年重投社會

特首選舉進入倒數階段，本周日（8日）投票，唯一選舉候選人李家超今午（4日）於西九文化區自由空間，舉辦「同為香港開新篇—青年創未來」活動，與80名青年交流。

被問到會否與參與反修例事件青年見面，以及有何措施協助入獄青年重投社會，李家超回應指，對於曾犯事而已負上法律責任的人，「絕對應該畀機會佢哋重投社會，對社會作出貢獻，政府好樂意，我亦相信社會大眾、不同團體、慈善團體或企業家，都希望幫助。」他強調任何人必須守法，尊重他人。



小朋友問李家超是否「未來特首」

李家超下午在西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀陪同下，圍繞自由空間行走一圈，吸引不少途人目光。期間有外籍人士拖狗上前與李家超傾談，他表現親切，一邊閑聊一邊輕撫小狗。之後有一名小朋友大嗌一聲「李家超」，李走近與其交流，並對小朋友說「希望我當選後可以為你（小朋友）做多啲嘢」，其後李離開，小朋友童言無忌地問：「未來特首喺邊度？」跟隨在後的競選辦副主任譚志源笑笑口地指向前方的李家超，並道：「喺呢度。」

李家超之後與80名青年交流，包括運動員、少數族裔代表、創業家等，他強調青年人發展需要社會提供好環境和土壤，才可實現夢想。他以自身經歷為例，指自己在警隊、政府工作40多年後，現在決定參選特首，反映每個人在不同階段，都可以有抱負和夢想，也可以踏上更高的台階，創造屬於自己的高峰，勸勉年輕人要勇於設立目標，挑戰自己。