特首選舉｜曾國衞視察會展票站：有信心選舉公平誠實舉行

特首選舉本周日（8日）舉行，政制及內地事務局局長曾國衞與選舉管理委員會主席馮驊，到設於灣仔會展的主投票站及中央點票站，視察工作人員為當日的工作進行實習和模擬情景演練。曾國衞表示，有信心選舉能在公開、公正和誠實的情況下順利舉行，全面落實「愛國者治港」原則。

馮驊今日亦主持危機管理委員會首次會議，選管會與政策局及部門正積極籌備選舉工作，做好安全預案和應變計劃。



投票時間拖長半句鐘

馮驊表示，由於疫情關係，為減少主投票站人流，投票時間會延長至2小時30分鐘，即投票時間由上午9時至上午11時30分，並按照選委會五個界別，為選委劃分不同的「建議投票時段」前往主投票站投票。選舉事務處已向選委送遞投票通知及相關選舉文件，包括候選人簡介、主投票站位置圖等，亦包括一張選委名牌。

另外，為應對新冠疫情，選舉事務處會在投票站和點票站實施多項防疫措施，包括主投票站所在的會展的多個入口會設置發燒偵測系統，為到達主投票站人士進行體溫檢測，發燒的選委將由投票站工作人員引領到特別投票間投票。

馮驊又指，危機管理委員會將會協助選管會在投票日密切監察選舉的進行，並處理因不同事故而令選舉受影響的情況。