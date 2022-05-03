特首選舉︱候任特首辦公室成立　鄭鍾偉出任秘書長

特首選舉本周日（8日）投票，政府公布，候任行政長官辦公室經已成立。原行政署長鄭鍾偉今起（3日）出任候任辦秘書長（候任），公務員事務局局長聶德權表示，鄭鍾偉是資深的政務官，具備豐富公共行政經驗，相信他能在新崗位上發揮所長，確保兩屆政府交接暢順。

政府同時公布，行政署長一職由原工業貿易署署長盧世雄接任。



鄭鍾偉1989年加入政務職系，2018年晉升為首長級乙一級政務官，曾在多個決策局及部門服務，包括駐京辦、前規劃地政局等等。他於2010年至2016年出任政制及內地事務局副秘書長，及後轉任食物及衞生局副秘書長（食物），並從2020年起出任行政署長，隸屬政務司司長辦公室。

鄭鍾偉原任行政署長 隸屬政務司司長辦公室

候任辦將在新特首當選後正式開始運作，至今年6月30日結束，期間協助候任特首進行多方面主要工作，包括組建新政府的政治領導團隊，在其選舉政綱的基礎上，籌備制訂新政府的施政計劃；與現屆政府做好交接安排，包括與慶回歸25周年有關的重要活動；以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。

候任辦目前已準備投入服務，設有5名首長級人員和超過20名非首長級人員。現時，政府已調派公務員出任其中四個首長級職位，包括候任辦秘書長、候任行政長官的私人秘書、副私人秘書及新聞秘書。