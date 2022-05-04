特首選舉｜李家超拒評組班人選　無拜訪地建會？李：接觸無分彼此

特首選舉倒數4日，李家超當選已無懸念，政界近日關注其組班工作，有傳立法會議員張國鈞、葛珮帆等人有機會入閣。李家超今日（4日）出席青年活動後見記者，他稱不會評論不同揣測，若當選急切工作是組班，一定以才能、經驗為優先考慮，亦要考慮服務市民的熱誠。



新聞自由指數大趺 李家超批海外有人抹黑香港

李家超早前親自分別拜訪本港五大商會，惟未有單獨約見由發展商組成的地產建設商會，他解釋參選時間短，肯定不可能接觸所有層面，亦曾邀請相關界別人士參加交流會，「同各界接觸無分彼此，任何人有意見，我都願意聽，但希望明白實際安排，在時間緊迫情況下盡量做」。



至於政府架構重組方案，李家超說必須要在選舉後，重申對現屆政府方案採取「傾向性」態度，細節有待討論，又感謝政府積極配合。

被問到政綱內提及，幫助一千名基層劏房初中生的試驗計劃，他指希望用最直接的方法去幫助一部份人，因此提出解決劏房跨代貧窮問題，之後可以不斷改進，推陳出新。另外，無國界記者組織（RSF）發表《2022年世界新聞自由指數報告》稱，香港在全球180個國家及地區排第148。李家超質疑，有海外的人因政治目的抹黑香港，形容目前國際形勢複雜，重申香港已擁有新聞自由。