專訪｜鄭泳舜倡派文化藝術券　資助市民睇騷　信MIRROR可衝出亞洲

西九文化區發展如火如荼，唯一特首候選人李家超提出要將香港打造成「文化之都」，新一屆政府料增設文化、體育及旅遊局，為本港文化藝術發展帶來一番新景象。民建聯立法會議員鄭泳舜接受《香港01》訪問時表示，目前港府投放在文化藝術的資源主要落在文體設施等硬件上，希望政府未來增撥資源多支援中小型表演團體。



他期望來屆政府新增設的文化、體育及旅遊局分工清晰，多推動市民參與文化藝術活動，例如在疫情過後可派發「文化藝術券」，資助市民觀賞文化藝術表演和展覽。



冀文體旅局成立後可整合文化產業工作

鄭泳舜下周三（11日）將於立法會大會，提出「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」的議員議案，當中提出成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，策劃及推動文化藝術及創意產業發展；加強支援文化及藝術從業員及團體，打造更多香港的文化品牌，以及促進本地文化藝術活動及鼓勵市民參與等。

他提到，目前本港文化藝術工作由多個政策局負責，希望設立文化、體育及旅遊局後，可整合文化產業工作。他說，過去政府每年投放在文化藝術的總開支約50億元，不過大多數資源落在文化藝術設施等硬件，即使部分資源用作支援藝團，也主要支援大型藝團，變相小型藝團很難生存，冀新一屆政府多加支援相關團體，「大家都知道做藝術好難開飯，所以要諗點樣可以幫到佢哋。」

鄭泳舜指，現時全職藝術表演者有一定收入，但卻不足以持續發展，或晉升階梯不明朗，認為政府應投放更多資源，鼓勵有意在文化藝術界發展的年輕人裝備自己，「韓國現時可領導亞洲市場，正因為當地政府有投放」。他稱除政府支援外，本港藝術表演的受眾和配套太少也是一大問題，建議政府多推動市民參與文化藝術活動，例如可資助市民觀賞藝術表演，培養市民觀賞藝術表演的興趣。

料炎明熹、曾比特打入大灣區市場

近年本港重現追星熱潮，男團MIRROR風頭一時無兩，鄭泳舜指廣東歌一向不俗，特別是近年出現許多有創意的歌手，本地娛樂市場因此引起社會關注。他稱自己也有聽MIRROR的歌，希望本港文化產業可以同時打入內地和亞洲市場，「香港曾經一段時間喺亞洲入面做得好好，係咪都可以重新定位？我都有信心，因為香港嘅後生仔、年輕人都好出色，佢哋一樣可能可以衝出亞洲，但同時都應該要兼顧兩個市場（內地和亞洲）。」

談及粵港澳大灣區發展，鄭泳舜說，由無綫與內地合作製作的音樂真人騷《聲生不息》便是一個好例子，炎明熹和曾比特正正是代表着香港品牌，現時兩人在內地也有一定知名度，有望打入大灣區市場。

鄭泳舜期望特區政府帶頭推動本港文化品牌衝出本地市場，除了投資本地電影外，亦可透過駐海外辦事處宣傳香港電影，打入國際市場。

李家超日前到西九文化區與青年交流。（資料圖片）

KPI可衡量政府文化藝術工作表現

對於李家超表明會設立百日關鍵績效指數（KPI），鄭泳舜認為，在文化藝術方面，同樣可以透過KPI衡量政府工作表現，例如表演入座率、文化產業佔GDP比重、以及演藝學院畢業生有多少人可投身演藝市場等，也是有用的指標。他認為，若最終文化、體育及旅遊局能獨立成局，將會是文化產業的一大步，希望局方不會偏重任何一個範疇，三大範疇清晰分工，產生協同效應。