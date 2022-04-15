政壇諸事町｜鄭泳舜與精英運動員拍片　鼓勵學童「郁from home」

新冠疫情嚴峻，不少市民留家抗疫，導致運動量大減。民建聯立法會議員鄭泳舜，為鼓勵及支持學童及家長多做居家運動，聯同本港20位運動員，發起「郁from home」居家運動挑戰，透過拍攝居家運動短片，鼓勵大家在疫情期間在家運動，保持強健體魄。鄭泳舜在片段中示範抬腳跑及側蹲的動作，呼籲大家在家多鍛鍊。



鄭泳舜昨晚（14日）與奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、前乒乓球港隊代表麥子詠，以及空手道運動員李振豪、油尖旺民政事務專員余健強，舉行了Zoom形式的網上「抗疫體育堂」，向幾百名中小學生，教授運動小貼士，分享運動員的心路歷程和勵志故事。

蘇慧音分享自己在奧運比賽時，面對落後局面的心態，當時她只專注當下如何打好每一球，而非擔心一些她不能控制的事情，例如比賽結果等，「驚嚟都無用」。她認為人最需要恐懼的是恐懼本身，要不被恐懼打敗，便要專注眼前可做的事情，解決當下問題。

鄭泳舜表示，第五波疫情爆發以來，不少基層兒童生活難上加難，他們要長期留在劏房，足不出門，深受困擾，影響身心成長。他期望，精英運動員的親身示範和分享，既能推動居家運動風氣，促進健康，又帶給疫情下的青少年更多正能量，鼓勵他們發揮潛能，擴闊視野，提升自信，家長亦可以在疫情下加強親子互動相處。