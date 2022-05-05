特首選舉｜李家超周五壓軸活動　政壇元老現身　商界猛人未必到齊

特首選舉進入最後直路，唯一候選人李家超明日（6日）在灣仔會展舉行「我和我們 同開新篇」競選活動，邀請主席團、顧問團及所有選委出席，料過千人出席。

李家超顧問團雲集政商界元老級人馬，包括久未露面、近年身體一般的工聯會鄭耀棠，他向《香港01》表示，將出席活動及親自投票支持李家超。據了解，部分商界重量級人未必會親身出席，例如長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基。



活動於周五下午4時舉行，全程約1小時，因應防疫要求，與會者進場時需要量度體溫、掃「安心出行」及疫苗通行證，由於進場、安檢需時，呼籲參加者當日在3時30分前進場。競選辦主任譚耀宗早前指，會邀請嘉賓、有代表性人物分享。

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李家超競選辦主席團、顧問團名單共148人，囊括政商界重量級人士，其中李嘉誠、李兆基、九龍倉前主席吳光正等人出任顧問，現年96歲的左派元老、前港區人大代表吳康民亦榜上有名。主席團同樣星光熠熠，包括全國政協常委唐英年、前金管局總裁陳德霖、前港交所行政總裁李小加，亦有各大建制政黨代表。

有競選辦中人指，已發信邀請所有主席團、顧問團成員出席，但部分人年紀大或行動不便，不會強求，認為加入名單已是對李家超的支持。

目前選委會有1,400多名選委，據了解，多名身在內地的選委，未來幾日將陸續返港投票。