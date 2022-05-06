童樂居虐兒案｜狄志遠：設機制強制舉報不能拖　政府堅持等埋檢討

立法會福利事務委員會今日（6日）召開第二次特別會議，討論兒童住宿照顧服務。工聯會議員鄧家彪質疑，政府在童樂居被揭發涉及嚴重虐兒事件後，會否考慮終止與其協議。勞工及福利局局長羅致光表示，「懲罰永遠都係其中一個選擇」，但每個決定都要在兒童的最佳利益思考，形容取消一個服務「難過登天」，因為先要有「額外容量（Spare capacity）」，才有能力去處理。不過，目前本港僅得兩間幼童住宿機構可供選擇，正積極考慮試行不同服務模式和吸引更多團體入場。



檢討料今年9月完成 已要求加裝監管系統

香港保護兒童會轄下的童樂居去年底被揭發多宗虐待兒童事件，被虐兒童達40名，當中年紀最小的只有一歲，至今共拘捕34名涉事職員。羅致光表示，政府在不幸事件發生後痛定思痛，已優先開展檢討兒童住宿照顧及相關服務，全面檢視服務質素標準和法定要求，目前已要求未有安裝閉路電視系統的服務單位加裝監管系統，制定主動翻看錄影機制，也研究在系統引入新科技以強化監察。首階段有關住宿照顧服務的檢討預計今年9月完成，全面檢討料在明年3月完成。

九龍中議員楊永杰關注立法前的監管和巡查是否足夠，以及有關閉路電視系統引進人工智能辨識的時間表。羅致光指，人工智能應用已在檢討範圍內一併考慮，但他提到實時分析影像學習需時，並舉例指掃奶和拍打，以及搖盪兒童有所分別，會研究相關系統引進，以迅速辨識員工不當行為或日常運作上可能出現的問題等。

吳秋北斥責任不能外判：修補非解決問題

新思維議員狄志遠則建議監管工作應要迅速，不一定要等待檢討報告完成後才去做，相信政府就有關項目提出修例，定可得到議員支持。羅致光回應指，修例強制舉報涉及很多不同專業，如果只是修例，而不更改有關專業的相關守則，會出現矛盾的地方，不宜事事只講求速度：「一定要小心去做，免得好心做壞事。」

港島東議員吳秋北斥責政府「慣性外判」，但即使如此責任仍然還在，「但睇唔到社署邊啲人要負責！」他指一個機構的管理文化崩壞了，不真正面對、只是修修補補，並沒有解決問題。