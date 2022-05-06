特首選舉︱曾遇劫捱拳決定當差　李家超：給大家一個安全穩固香港

特首選舉後日（8日）投票，唯一候選人李家超今日下午4時於會展舉行造勢大會，邀請所有選委、競選辦顧問團和主席團成員，以及地區人士，預料有過千人出席。造勢大會題為「我和我們、同開新篇」，期間會有「重量級」人士分享。

現場中午過後守衛森嚴，會展多個出入口都有保安看守，有警員則帶同警犬在會展一帶巡邏。傳媒須排隊登記入場，經警隊搜索犬檢查裝備。



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【16:40】李家超壓軸上台，表示自己過去40多年跟隨香港發展，從前線警務人員到今日參選行政長官，這些經歷影響他的人生。他說小時候家裡儲了很久才能買電視機，發現鄰居在門外一起看，於是邀請鄰居到他的家看受歡迎的節目，令他覺得鄰里感情是這麼簡單直接和真摰。他說自己讀書事經常到屋邨附近山坡，曾經在山上被人打劫，但由於沒有錢「所以心口捱咗幾拳」，感受到怒不言的無助，因此決定加入警隊，保護市民和弱勢社群。

他說在政綱中寫道，要建立一個安全穩固的環境，讓大家無後顧之憂向前發展，又要建立一個關愛共融、安老助弱、包容多元的社會，並提倡政府做事要以結果為目的，行政既要符合程序亦要達致成果，帶給市民實踐型、執行型的政府。

李家超又表示，提倡強化團隊精神，以「我和我們」的團隊文化共同解決問題。團隊不分你我，互補長短產生協同效應，要做到「一加一比二大」的效果，並要求領導官員主動介入，在問題醞釀初期直接指揮、指導，並會在指定項目定下指標，確保工作成果。

他介紹政府四大主軸，即強化政府治理能力，土地房屋供應精簡程序、多管齊下提速、提效、提量，全面提升香港競爭力並創造持續發展的空間，以及同建關愛社會與重視青年發展。李家超又表示會制定青年政策和青年發展藍圖，協助他們多元成長，幫助青年上流。

李家超表示，若能當選會帶給大家「會做事、做成事」的政府，並會維護《憲法》和《基本法》訂立的憲制秩序，守住法治核心價值，創造安定、穩固的環境，全面提升香港的競爭力。

李家超說，未來5年大家共建的香港，將會是關愛共融、多元包容、充滿活力和希望的香港，若成功當選，他將會和全港市民「同為香港開新篇」。

譚耀宗其後與嘉賓上台，一起喊口號：「支持李家超，同為香港開新篇。」

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【16:05】造勢大會開始，競選辦主任譚耀宗表示，各界很踴躍提出意見，一會再有來自各方面的嘉賓上台分享。隨後譚耀宗邀請積金局前主席黃友嘉、一名中學生及一名少數族裔人士上台分享。

其後再邀請前警務處處長鄧竟成、運動員杜凱琹和盧寵茂醫生上台分享。鄧竟成與李家超共事當年，指李家超表現紮實、有主見有承擔、分析能力強，做事穩妥，又重視對內對外關係，重視團隊又顧全大局。他說政府要與時並進，不斷更新公務員隊伍的軟硬件，改變制度和程序，之後就要有明確一致的公務員團隊文化。

全國政協副主席、前特首梁振英表示，行政長官選舉是本港政治生活的頭等大事，行政長官同時向香港特區和中央人民政府負責，香港政治體系屬行政主導等都是基本法規定。他說，行政長官的產生辦法，包括由選舉或協商產生，由中央人民政府任命的條文，在基本法及中英聯合聲明亦有明文規定，特首選舉所有憲制基礎，都需要嚴格執行。

梁振英又指，在世界百年大變局下，香港作為中國一部分，機遇與挑戰並存，優勢和短板並存，因此香港需要上下同欲，減少空轉內耗，有大局思想集體意志，有奉獻精神，有小我和大我的意識。他稱他對香港未來仍有信心，下屆政府在中央支持下，可領導港人治港及貢獻國家，符合國家主席習近平，要求香港積極助力國家開放，融入國家大局，參與國家治理，促進國際人文交流的期望。

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【15:35】李家超抵達會展現場，被問到預計自己能取得多少票，他沒有回應，僅向傳媒表示：「辛苦晒！」

全國政協常委唐英年估計李家超會高票當選：「既然提得佢名，當然支持佢參選，祝願佢喺今個星期日順利當選，成為我哋嘅第六屆行政長官。我諗佢都係好高票，但希望佢極高票當選。」唐英年讚揚李家超在過去幾周的競選活動，願意落區聽取社會各界的意見，了解他們的困難和憂慮。他相信要充份了解社會民情，知道市民對未來的期望，才可以做到一個回應民意、解決香港問題的行政長官。

唐英年期望李家超能組成一個強而有力的管治團隊，在經濟、社會、民生各方面都做得更好，「最緊要當然係防疫嗰方面」，在動態清零的前提下，首要做到以切實可行的客觀條件與內地通關，更要讓工商、金融界在極之困難的環境下繼續經營下去。他又欣喜李家超願將香港成為中外文化中心的優勢發展下去，令文化作為產業，對從業員有發展空間和資源。

財經事務及庫務局前局長陳家強讚揚李家超為人真誠，今次提出的政綱訊息正面，期望新一屆政府在金融和民生等方面有變革。被問到李家超與林鄭月娥等分別，陳家強稱他不作比較。至於會否重返政府，陳家強指，他很滿意目前的工作，相信特首不需要「咩都識」。

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【15:20】多名政經名人陸續到場，包括立法會主席梁君彥、議員陳曼琪、鄧家彪、盈科拓展主席李澤楷、蘭桂坊集團主席盛智文、瑞安集團主席羅康瑞、前食物及衛生局局長高永文，以及基本法委員會副主任譚惠珠。

譚惠珠形容李家超的政綱務實，香港需要走出「議而不決， 決而不行」的年代，進入「議而決」的年代。被問到李家超和林鄭月娥的分別，譚惠珠微笑搖頭拒答。

全國政協副主席、前特首梁振英在下午約3時半抵達現場。被問到為何支持李家超，和李家超是否比林鄭月娥好等問題，梁振英沒有回應。

湯家驊：得票九成唔出奇 當選就係全港嘅特首

【15:00】不少選委午後陸續到場，包括競選辦顧問團成員、信和置業主席黃志祥；主席團成員湯家驊及盛智文。湯家驊預計李家超在沒競爭對手下，得票率將達九成都「唔出奇」，不過全取選票的想法「不設實際」，因為部份選委因受限於疫情而未能回港投票。湯家驊強調，若李家超成功當選，「就係全港嘅特首，而唔只係投票畀佢嘅人嘅特首，佢係要向中央問責，對香港政府問責。」

被問到會否加入李家超的管治班子，湯家驊指，不願揣測李會邀請甚麼人加入，但他個人願意繼續服務香港社會。