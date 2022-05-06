新冠疫情︱區議員問老鼠有否驗出新冠　食環署：未證實能向人傳播

第五波新冠疫情爆發之初，寵物店倉鼠被驗出帶有新冠病毒，漁護處下達「殺鼠令」，累計撲殺超過2,000隻倉鼠及其他動物。



近日油尖旺區街道有老鼠蹤影，區議員去信食環署查詢捕鼠情況，以及捕獲的老鼠有否驗出新冠病毒。食環署回覆查詢時，未有正面回應老鼠是否帶有新冠病毒，而是指現時未有實質科學證據證明老鼠可傳播新冠病毒給人類。



油尖旺過去兩年捕獲、檢獲21552隻老鼠

油尖旺4月不少街道出現鼠蹤，例如旺角街市一帶早上有老鼠出沒。區議員李偉峰擔心夏天的鼠患更嚴重，4月去信食環署，問過去兩年捕獲多少老鼠、有否引進新的滅鼠方式，以及捕獲的老鼠有否驗出新冠病毒。

油尖旺區議會的食物環境衞生及工務委員會於周二（10日）開會，食環署書面回覆查詢，表示現時每星期最少進行3次防治蟲鼠的工作，過去兩年區內共捕獲8,008隻活鼠及收集了13,544隻老鼠屍體，即合共21,552隻老鼠。

食環署表示，積極研究不同滅鼠方法及產品，例如2021年的第2輪目標小區滅鼠行動期間，透過配合人工智能分析技術的熱能探測攝錄機，協助部署日後的工作。另外又與機電工程署在荃灣楊屋道路市推行先導計劃，透過物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器、鼠餌盒等。

去年2月起 向港大提供老鼠檢驗新冠病毒

至於捕足到的老鼠有否驗出新冠病毒，食環署表示，自2021年2月起，該署向香港大學提供老鼠樣本檢驗新冠病毒。食環署指，現時仍未有實質科學證據證明老鼠可傳播新冠病毒給人類，會繼續與港大合作，並會就相關檢驗與研究提供適切的協助。