修例可飭令交寵物　江玉歡：殺鼠前科惹憂慮　倡訂寵物隔離指引

政府推出「疫苗到戶接種服務」，為年滿70歲的長者或因病患、殘疾行動不便的市民上門打針。選委界立法會議員江玉歡建議擴大對象範圍，為同住的外傭和照顧者接種疫苗，其餘家人因資源有限，建議他們自行到疫苗接種中心打針。



江玉歡今日（22日）在電台節目表示，經過第五波疫情後，外傭接種疫苗的情況已經有改善，但他們假日休息的環境較差，希望政府與領事館多做解說，鼓勵外傭接種第三針疫苗。

上門打針宜涵蓋同住外傭和照顧者

對於政府近日修例列明衞生主任可命令市民交出包括動物在內的物品，違例者罰款1萬元及監禁半年。江玉歡認為政府應提出科學理據，交代竉物傳播病毒的情況，以及是否有需要隔離或扣留竉物。她不明白為何當局會以「物品」形容寵物，指不少主人已視竉物為他們的家人。

她提到，當局多次表明不會人道毀滅感染病毒的寵物，但經過當局早前「人道處理」全港倉鼠後，市民也會擔心，「我哋（議員）會係立法會睇住。」她建議當局制訂寵物隔離指引，列明受感染的竉物須隔離多久。